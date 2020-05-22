«المنصور» ترفع أسعار سيارات «أوبل جراند انسيجنيا» 20 ألف جنيه

ارتفعت الفئة الأولى "Elegance" إلى 469 ألفًا و990 جنيهًا

قررت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “أوبل، وشيفروليه، وMG”، زيادة أسعار سيارات أوبل جراند انسيجنيا بقيمة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا بداية من يونيو المقبل.

وارتفعت أسعار سيارات أوبل جراند انسيجينا الفئة الأولى “Elegance” إلى 469 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 449 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات أوبل جراند انسيجنيا الفئة الثانية «H/L» إلى 499 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 489 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «جراند انسيجنيا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، لينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “أوبل”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.