«المنصور» ترفع أسعار سيارات أوبل استرا 5000 جنيه

أخطرت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وام جي” فى مصر- شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات أوبل استرا موديل 2020 بقيمة 5000 جنيه فى السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات أوبل استرا إلى 304 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 299 ألفًا و990 جنيهًا سابًقًا.

وينتمي طراز «أوبل استرا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4658 مم العرض 1814 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 460 لتر

مواصفات أوبل استرا 2020

زودت سيارات أوبل استرا موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية الامامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات” .

واحتوت على حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومثبت سرعة، والنظام الذكي لركن السيارة، ومكييف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق.

ودعمت بجنوط رياضية 16 بوصة، ومريات جانبية كهربائية مع خاصية الطي كهربائيًا، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة القيادة قابلة للضبط والامالة مع خاصية التحكم في مستوي الصوت من خلالها.

واحتوت على فرامل يد كهربائية، ونظام ترفيهي مكون راديو وعدد 6 سماعات ومدخل “USB”، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها”.