«المنصور» تخفض حصص «MG»

قامت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للماركات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، بتخفيض الحصص المقرر توريدها من طرازات «إم جي» بمختلف فئاتها خلال شهر أبريل الحالي.

قال أحد موزعى سيارات «MG» إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من طرازات العلامة الصينية جاءت محدودة بما تتراوح من 25 إلى 30 مركبة لكل موزع على حدة.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع نقص إجمالى الكميات المنتجة والموردة من جانب الشركة الأم، بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية جراء استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع، إضافة إلى تأخر وصول الشحنات المستوردة بسبب بطء حركة الاستيراد والشحن الدولى.

وأشار إلى أن أسعار السيارات فى مصر تشهد عدم استقرار على خلفية تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار» الذى ارتفع لمستويات تجاوز 18 جنيهًا، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصنعين المحليين.

وتابع: «أن سوق السيارات ربما تعانى بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة من نقص شديد من الطرازات الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، على خلفية استمرار تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد، فضلًا عن إلزام الجهات المستوردة بتقديم شهادات معتمدة لمراكز الصيانة، ومدى توافر قطع الغيار على كل شحنة يتم استيرادها».

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلية.

كما ألزمت «التجارة والصناعة» الجهات المستوردة بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات المستوردة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية “إم جي” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المستوردة فى مصر بنسبة بلغت %19.5 بعدما تمكنت من تسويق وبيع 4285 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وتتوافر نحو 5 طرازات مطروحة من العلامة الصينية «إم جي»؛ وهي: «MG 5 – MG 6 – MG RX5 – MG HS – MG ZS».

وتنافس «إم جى 5» فى شريحة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما تنتمى «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مدعمة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

أما طراز «MG RX5» ينافس فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وينتمى طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتنافس «MG ZS» فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.