«المنصور» تخفض حصص «شيفروليه» للموزعين

خفضت شركة « المنصور للسيارات »، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، إجمالى الحصص والكميات الموردة من طرازات «شيفروليه» بمختلف فئاتها للشهر الثالث على التوالى.

ويتوافر نحو 3 طرازات مطروحة من العلامة التجارية «شيفروليه» داخل السوق المحلية هى «شيفروليه أوبترا، وكابتيفا، وماليبو».

وقال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» أخطر بعض موزعيه المعتمدين بنقص الحصص المقررة من سيارات الركوب التابعة للعلامة الأمريكية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لأسباب تتعلق بتراجع أعداد الشحنات المستوردة من المركبات الكاملة وشحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وتقوم شركة «المنصور للسيارات» بإنتاج وتجميع طرازات «شيفروليه أوبترا» بمصانع «جنرال موتورز» التى تقدمها عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 201.5 إلى 231.5 ألف جنيه.

وأضاف الموزع – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» يقوم بتوريد الجزء الأكبر من الكميات المنتجة من طرازات «أوبترا» لصالح مبادرة إحلال المركبات القيمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى فى ضوء تغطية جميع الطلبات المقدمة من المستهلكين.

وأشار إلى أن نقص الكميات من طرازات «شيفروليه» تتمثل فى جميع سيارات الركوب المنتمية للعلامة التجارية ما عدا المركبات التجارية هى «الدبابة – الجامبو» بيتم توريدها بشكل منتظم شهريًا.

وتوقع أن تشهد أسعار سيارات «شيفروليه» موجة من الزيادات السعرية المرتقبة بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس» وذلك فى ظل استمرار نقص الكميات المطروحة منها محليًا لاسيما اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

ولفت إلى أن سوق السيارات تعانى من عدم استقرار أسعار السيارات بمختلف أنواعها تزامنًا مع الاضطرابات العالمية التى نتجت عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى قد تتسبب فى بطء سلاسل التوريدات العالمية لاسيما تأخر الشحنات المتعاقد عليها مع مصانع السيارات العالمية.

وأكد أن العديد من وكلاء السيارات أبلغوهم بنقص الحصص والكميات التى سيتم توريدها من طرازاتهم خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة عدم انتظام حركة الاستيراد لاسيما تراجع أعداد الشحنات من المصانع الأم.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف أنواعها مستحوذتة على حصة سوقية %17.6 بإجمالى بيع 51 ألفًا و327 مركبة خلال العام الماضى.