«المنصور» تخفض أسعار سيارات أوبل انسيجنيا 30 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 449 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 479 ألفا و990 جنيهًا سابقًا

خفضت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، أسعار سيارات أوبل انسيجنيا موديل 2020 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالي.

وتراجعت أسعار طرازات أوبل انسيجنيا الفئة الأولى «Elegance» إلى 449 ألفًا و990 جنيه”، بدلًا من 479 ألفًا و990 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات أوبل انسيجنيا الفئة الثانية «H/L» إلى 489 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 519 ألفًا و990 جنيه.

وأبقت شركة المنصور للسيارات على أسعار “انسيجنيا” الفئة الثالثة «T/L» عند مستوى 599 ألفًا و990 جنيهًا خلال يناير.

وينتمى طراز «جراند انسيجنيا» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليخرج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.