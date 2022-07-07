«المنصور» تخطر موزعيها بوقف «أوبترا» من العام المقبل

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه وأوبل وmg، موزعيها بوقف توريد الجيل الحالى من أوبترا ابتداءً من العام المقبل.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه»، إن شركة المنصور الوكيل المحلى للعلامة الأمريكية أبلغ بعض موزعيه بنقص الكميات المنتجة والموردة من طرازات «أوبترا» خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتوقف إنتاجها فى العام المقبل.

وأضاف الموزع -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن انتهاء مخزون مكونات إنتاج «أوبترا» لدى الشركة العالمية وراء توقف إنتاجها محليًّا فى جيلها الحالى.

وأشار إلى أن سوق السيارات على أعتاب خروج بعض الطرازات المنتجة محليًّا من سباق المنافسة بداية من العام المقبل، خاصة مع اهتمام المصانع العالمية بتوجيه النسبة الأكبر من مخزون المواد الخام لتصنيع مكونات الإنتاج الخاصة بالطرازات الجديدة.

وتابع: طراز «شيفروليه أوبترا» حقق نجاحًا كبيرًا فى السوق المحلية من خلال جذب شريحة كبيرة من عملاء السيارات السيدان Car-c على خلفية العامل السعرى للفئات المطروحة منها، فضلًا عن توافر المعروض من قطع الغيار بشكل يتناسب مع اقتصاديات التشغيل.

وتتوفر طرازات «شيفروليه أوبترا» عبر فئتين بأسعار تتراوح من 270.5 إلى 277 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

تُقَدَّم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD».

زودت جنرال موتورز أوبترا بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائى أمامى وخلفى – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

كما زودت ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة – مقابض الأبواب بلون السيارة – جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم فى مستوى وضعية مقعد السائق – طى المقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش أو الجلد».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «عدد 4 سماعات صوتية – راديو- CD مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – إمكانية التحكم فى مستوى الصوت عبر عجلة القيادة – حساسات خلفية – فتحة سقف كهربائية – فرش جلد – عجلة القيادة متعددة الوسائط – زجاج تعتيم خلفى – مرايات جانبية بإشارات جانبية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه أوبترا» على حصة سوقية %5.1، من إجمالى مبيعات السيارات السيدان «Car – C»، بعدما تمكنت من تسويق 1268 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.