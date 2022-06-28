«المنصور» تخطر موزعيها بنقص حصص «MG»

أخطرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بتخفيض إجمالى الحصص والكميات المقرر توريدها حتى شهر سبتمبر المقبل.

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«MG»، إن الوكيل المحلى للعلامة الصينية أبلغ بعض موزعيه عن اعتزامه تقليص إجمالى الكميات التى سيتم توريدها بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، خاصة مع انخفاض المخزون من السيارات.

وأضاف الموزع -الذى رفض ذكر اسمه- أن آخر حصة تم توريدها من طرازات «MG» لشهر يونيو الحالى كانت ضعيفة للغاية، ولا تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وأشار إلى أن الإجراءات والقيود المفروضة على استيراد السيارات تسببت فى عدم قدرة الوكلاء والمستوردين على جلب أى شحنات جديدة منذ شهرين، متوقعًا نفاد المخزون لدى العديد من شركات السيارات خلال أسابيع.

وتابع: «نقص المعروض، وتراجع أعداد الكميات المستوردة دفع الوكلاء والموزعين لزيادة أسعار طرازاتهم بهدف جنى المزيد من المكاسب والحفاظ على حجم إيراداتهم».

وتتوافر نحو 5 طرازات مطروحة من العلامة الصينية «إم جي»؛ وهي: «MG 5 – MG 6 – MG RX5 – MG HS – MG ZS».

وتنافس «إم جى 5» فى شريحة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما تنتمى «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مدعمة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

أما طرازف «MG RX5» ينافس فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وينتمى طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة «169حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتنافس «MG ZS» فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يولد قوة 123 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وبحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تمركزت العلامة الصينية «MG» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، مسجلة نحو 6428 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.