«المنصور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار شاحنات شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 28.5 إلى 33.5 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى.

أسعار شيفروليه الجامبو 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد جامبو كريستالة شكل قديم 708.5 737 جامبو 5200 “تلتين” 723.5 752.5 جامبو 7000 شكل جديد باور 780.5 812 جامبو 7000 شكل جديد “مكييف” 793.5 825.5 جامبو 8000 طول “6 متر” 831.5 865

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة 76.3% مسجلة بيع 258 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 338 وحدة خلال يناير الماضى.