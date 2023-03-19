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«المنصور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

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تقدم بأسعار تبدأ من 737 ألف جنيه

«المنصور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل
المال - خاص

المال - خاص

1:48 م, الأحد, 19 مارس 23

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار شاحنات شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 28.5 إلى 33.5 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى.

أسعار شيفروليه الجامبو 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
جامبو كريستالة شكل قديم708.5737
جامبو 5200 “تلتين”723.5752.5
جامبو 7000 شكل جديد باور780.5812
جامبو 7000 شكل جديد “مكييف”793.5825.5
جامبو 8000 طول “6 متر”831.5865

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة 76.3% مسجلة بيع 258 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 338 وحدة خلال يناير الماضى.

المال - خاص

المال - خاص

1:48 م, الأحد, 19 مارس 23