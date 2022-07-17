«المنصور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة والجامبو والفان N300»

أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات شيفروليه البيك أب «الدبابة، والجامبو، والفان N300» بقيمة بلغت 6000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” فئة الـ”بارو” إلى 339.5 ألف جنيه، بدلًا من 333.5 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة فئة “مكيف” إلى 372 ألف جنيه، مقابل 366 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو فئة “NPR7000” إلى 442 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات شيفروليه الميني فان “N300” الفئة الأولى إلى 186 ألفًا و750 جنيهًا، مقابل 180 ألفًا و750 جنيهًا.

فيما صعدت أسعار طرازات شيفروليه الفان N300 الفئة الثانية إلى 215 ألف جنيه، مقارنة بنحو 209 آلاف جنيه.

وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار سيارات شيفروليه النقل في مصر: