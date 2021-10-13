سيــارات

«المنصور» تخطر الموزعين بنقص «شيفروليه أوبترا»

مع صعود «الأوفر برايس» إلى 25 ألف جنيه
أحمد عوض 6:05 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 6:05 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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 أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- عن نقص إجمالى الحصص والكميات التى سيتم توريدها من طرازات «شيفروليه أوبترا» داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

قال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» قد أبلغ بعض الموزعين عن تقليص الكميات  التى سيتم توريدها من طرازات «أوبترا» خلال الأسابيع المقبلة؛ فى ضوء توجيه النصيب الأكبر من الكميات المنتجة والموردة من السيارة لصالح مبادرة إحلال واستبدال المركبات القديمة بفئات تعمل بالغاز الطبيعى وتغطية معظم الطلبات المقدمة من المستهلكين.

وأشار إلى أن بعض الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» قد قاموا بالتوقف عن البيع التجارى لطرازات «شيفروليه أوبترا» لصالح التجار، مع قيامهم بزيادة أسعار السيارة بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه لبعض الفئات، وذلك عقب إبلاغهم بنقص الكميات التى سيتم توريدها من جانب الوكيل المحلى خلال الفترة المقبلة.

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يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

يذكر أن شركة “المنصور للسيارات” كانت قد أقرت زيادات فى أسعار سيارات طرازات «شيفروليه أوبترا» بقيمة بلغت 3500 جنيه، لتباع للمستهلك من 205 إلى 227.4 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأيام الماضية.

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ولفت إلى أن سوق السيارات المحلية تعانى حاليًا من قلة الكميات المعروضة من مختلف الماركات التجارية وهو ما تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع الأسعار لمختلف الطرازات المطروحة داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية لطرازات «شيفروليه أوبترا» نحو 4451 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

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فيما بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من «أوبترا» نحو 750 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.

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بقلم أحمد عوض

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