سيــارات

«المنصور» تخطر الموزعين بزيادة أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» بقيمة 2000 جنيه

يتم تطبيقها بداية من شهر أغسطس المقبل
المال - خاص 11:06 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 11:06 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات شاحنات «شيفروليه الجامبو» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات، التى سيتم تطبيقهًا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» في السوق المحلية:

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الموديلالسعر القديمالسعر الجديد
CHE-NKR55-E306,200308,200
CHE-NKR55F-RC370,400372,400
CHE-NPR66F-RC386,750388,750
CHE-NPR700-RC430,800432,800
CHE-NPR700-AC438,100440,100
CHE-NQRTRKF-RC447,600449,600
القيمة بألاف جنيه
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بقلم المال - خاص

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