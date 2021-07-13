«المنصور» تخطر الموزعين بزيادة أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» بقيمة 2000 جنيه

أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات شاحنات «شيفروليه الجامبو» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات، التى سيتم تطبيقهًا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» في السوق المحلية: