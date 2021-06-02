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«المنصور» تخطر الموزعين بخفض تسليمات سيارات «إم جي» لمدة شهرين (مستند)

تشمل 3 طرازات «إم جي RX5، وHS، وMG ZS»
أحمد عوض 9:11 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 9:11 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة الموزعين المعتمدين، اليوم، بتخفيض إجمالي الكميات والحصص المقرر تسليمها من سيارات «إم جي RX5، وHS، وMG ZS» لمدة شهرين (يوليو وأغسطس) المقبليين.

وأفادت الشركة، عبر منشور رسمي، بأن «إم جي الصينية» أبلغت بوجود نقص في إنتاج طرازات «RX5، وHS، وMG HS» جراء أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع “Microchips”.

استئناف توزيع حصص سيارات «إم جي» سبتمبر المقبل

وأوضحت شركة «المنصور للسيارات» أنها ستستأنف توزيع الحصص المقررة من سيارات العلامة الصينية «إم جي» لشبكة الموزعين المعتمدين بداية من شهر سبتمبر المقبل.

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وشددت على ضرورة قصر الحجوزات والتعاقد لشراء السيارات من جانب العملاء وفق الحصص الشهرية التى سيتم الإبلاغ عنها بداية من كل شهر؛ فى ضوء تفادي أي العقبات التى قد تنتج عن عدم الالتزام بمواعيد التسليم.

زيادات متوقعة في أسعار السيارات خلال أيام

من جهته قال أحد موزعي السيارات إن أغلب وكلاء ومستوردي السيارات يواجهون تحدي فى أعمال الاستيراد من الخارج، نتيجة تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية وسط نقص امتداد مكونات الإنتاج من مواد الخام والرقائق الإلكترونية المدرجة ضمن عمليات تصنيع المركبات بمختلف فئاتها.

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وتوقّع أن تصاب السوق المحلية بنقص شديد فى حجم المعروض والكميات المطروحة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، بجانب حدوث زيادات سعرية مرتقبة من جانب الشركات والموزعين خلال الأيام القليلة المقبلة.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية «MG» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، بعدمكا استحوذت على حصة سوقية 12.9% بيع 8 آلاف و615 وحدة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضى.

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ويوضح المنشور التالي الخطاب المرسل من شركة «المنصور للسيارات» لشبكة الموزعين المعتمدين الخاص بنقص الكميات والحصص الموردردة من طرازات العلامة الصينية «إم جي» خلال الفترة المقبلة.

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بقلم أحمد عوض

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