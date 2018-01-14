المنصور تخص السبع أوتوموتيف بخدمات ضمان بيجو

❏ %76 تراجعاً فى المبيعات خلال 2017المال ـ خاصأعطت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الجديد لسيارات بيجو، الضوء الأخضر لشركة السبع أوتوموتيف؛ لتقديم جميع خدمات الضمان لعملاء العلامة الفرنسية؛ دون غيرها من شركات التوزيع الأخرى.يأتى ذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن اقتناص شركتى المنصور للسيارات وس

❏ %76 تراجعاً فى المبيعات خلال 2017

المال ـ خاص

أعطت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الجديد لسيارات بيجو، الضوء الأخضر لشركة السبع أوتوموتيف؛ لتقديم جميع خدمات الضمان لعملاء العلامة الفرنسية؛ دون غيرها من شركات التوزيع الأخرى.

يأتى ذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن اقتناص شركتى المنصور للسيارات وسكوب إنفستمنت الإماراتية عقد وكالة بيجو محليا؛ بعد فسخ التعاقد مع الوكيل السابق شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM.

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، إن الشركة بموجب هذا الاتفاق تستأثر دون غيرها من الموزعين بتقديم خدمات الضمان لسيارات بيجو فى مصر؛ وأنه يمكن لهم فى الوقت ذاته تقديم خدمات الصيانة والإصلاحات خارج الضمان.

وأضاف أن الشركة خصصت العديد من مراكز الصيانة؛ لتقديم خدمات الضمان، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى شركة المنصور خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ للاتفاق على اللمسات الأخيرة التى بموجبها ستستمر «السبع» بتوزيع سيارات بيجو؛ متوقعًا تدشين «المنصور» اتصالات مع الموزعين السابقين الذين يرغبون بالاستمرار فى نشاط التوزيع.

وتوقع السبع بدء شركة المنصور للسيارات بتوريد سيارات العلامة الفرنسية، خلال الربع الثانى من العام الجارى، مضيفا أن شركته ما زالت تبيع السيارات الموردة من قبل من جانب شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات الوكيل السابق.

يذكر أن مبيعات بيجو قد تراجعت بشكل حاد خلال الأحد عشر شهرا الأولى العام الماضى، لتسجل 721 سيارة فقط مقابل 2974 سيارة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 2253 وحدة بنسبة انخفاض تقدر بنحو %76؛ لكن يتوقع أن تستعيد شركة المنصور للسيارات مكانة العلامة الفرنسية خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وستسهم شركة المنصور فى تعزيز الحصة السوقية لبيجو من سوق السيارات، والتى تقارب حاليا 25% من خلال شيفروليه وأوبل.