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المنصور تحرك أسعار أوبل وشيفروليه خلال نوفمبر

2000 جنيه ارتفاعًا بأسعار أوبل..و30 ألف لشيفروليه كروزأحمد عوضأعلنت شركة المنصور للسيارات -وكلاء أوبل وشيفروليه، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه كروز، بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 314 ألف لفئة Base بدلاً من 284، و وصلت أسعار فئة H/L من كروز إلى 339 ألف مقارنة بـ 309 خلال أكتوبر الماضى.ووفقًا للق
7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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2000 جنيه ارتفاعًا بأسعار أوبل..و30 ألف لشيفروليه كروز

أحمد عوض

أعلنت شركة المنصور للسيارات -وكلاء أوبل وشيفروليه، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه كروز، بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 314 ألف لفئة Base بدلاً من 284، و وصلت أسعار فئة H/L من كروز إلى 339 ألف مقارنة بـ 309 خلال أكتوبر الماضى.

ووفقًا للقائمة السعرية لـ”أوبل”؛ فإن أسعار طرازات أوبل ارتفعت بمقدار ألفين جنيه، أذ تتراوح أسعار سيارات أوبل استرا ما بين 325 و365 ألف، ولتصل أسعار انسيجينا ما بين 480 و530 ألف.

وصعدت أسعار أوبل كورسا فئة FL BL إلى 270 ألف بدلاً من 268، و لتبلغ أسعار كورسا فئة A/T Enjoy نحو 300 ألف، كما وصلت أسعار أوبل كاسكادا إلى 650 ألف مقابل 648 خلال الشهر الماضي.
فيما أبقت المنصور للسيارات على أسعار سيارات أوبل موكا وميرفيا وأدم – دون أي تغيير.
وكانت قد أرسلت “المنصور للسيارات” منشورًا لشبكة موزعيه نهاية الشهر الماضى، يتضمن زيادة أسعار أفيو بقيمة 1000 جنيه، لتصل الفئة الأولى إلى 188.8 ألف جنيه والثانية إلى 198 ألف، و رفعت أسعار شيفروليه أوبترا بقيمة 2000 جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 205.9 الف جنيه والثانية إلى 216 ألف، ليبدأ تطبيق تلك اﻷسعار الجديدة مطلع الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات أوبل وشيفروليه:

العلامة التجارية

       

الطراز

الفئة   

أسعار  أكتوبر

أسعار  نوفمبر

مقدار التغير

       

أوبل

       

  استرا

هاي لاين

323

325

2

  توب لاين

363

365

2

   

إنسيجنيا

ايليجانس

478

480

2

هاي لاين

528

530

2

  توب لاين

598

600

2

 كاسكادا

 CC

648

650

2

أدم

349

349

  كورسا

  FL BL    

268

270

2

A/T Enjoy

298

300

2

   

موكا

هاي لاين

369

369

توب لاين

409

409

  ميريفا

فول أوبشن

319

319

هاي لاين

349

349

شيفروليه

كروز

  Base

284

314

30

H/L    

309

339

30

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