المنصور تحرك أسعار أوبل وشيفروليه خلال نوفمبر

2000 جنيه ارتفاعًا بأسعار أوبل..و30 ألف لشيفروليه كروزأحمد عوضأعلنت شركة المنصور للسيارات -وكلاء أوبل وشيفروليه، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه كروز، بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 314 ألف لفئة Base بدلاً من 284، و وصلت أسعار فئة H/L من كروز إلى 339 ألف مقارنة بـ 309 خلال أكتوبر الماضى.ووفقًا للق

2000 جنيه ارتفاعًا بأسعار أوبل..و30 ألف لشيفروليه كروز

أحمد عوض

أعلنت شركة المنصور للسيارات -وكلاء أوبل وشيفروليه، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه كروز، بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 314 ألف لفئة Base بدلاً من 284، و وصلت أسعار فئة H/L من كروز إلى 339 ألف مقارنة بـ 309 خلال أكتوبر الماضى.

ووفقًا للقائمة السعرية لـ”أوبل”؛ فإن أسعار طرازات أوبل ارتفعت بمقدار ألفين جنيه، أذ تتراوح أسعار سيارات أوبل استرا ما بين 325 و365 ألف، ولتصل أسعار انسيجينا ما بين 480 و530 ألف.

وصعدت أسعار أوبل كورسا فئة FL BL إلى 270 ألف بدلاً من 268، و لتبلغ أسعار كورسا فئة A/T Enjoy نحو 300 ألف، كما وصلت أسعار أوبل كاسكادا إلى 650 ألف مقابل 648 خلال الشهر الماضي.

فيما أبقت المنصور للسيارات على أسعار سيارات أوبل موكا وميرفيا وأدم – دون أي تغيير.

وكانت قد أرسلت “المنصور للسيارات” منشورًا لشبكة موزعيه نهاية الشهر الماضى، يتضمن زيادة أسعار أفيو بقيمة 1000 جنيه، لتصل الفئة الأولى إلى 188.8 ألف جنيه والثانية إلى 198 ألف، و رفعت أسعار شيفروليه أوبترا بقيمة 2000 جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 205.9 الف جنيه والثانية إلى 216 ألف، ليبدأ تطبيق تلك اﻷسعار الجديدة مطلع الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات أوبل وشيفروليه:





العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار أكتوبر أسعار نوفمبر مقدار التغير أوبل استرا هاي لاين 323 325 2 توب لاين 363 365 2 إنسيجنيا ايليجانس 478 480 2 هاي لاين 528 530 2 توب لاين 598 600 2 كاسكادا CC 648 650 2 أدم 349 349 – كورسا FL BL 268 270 2 A/T Enjoy 298 300 2 موكا هاي لاين 369 369 – توب لاين 409 409 – ميريفا فول أوبشن 319 319 – هاي لاين 349 349 – شيفروليه كروز Base 284 314 30 H/L 309 339 30

إعداد – المال القيم: بالآف جنيه