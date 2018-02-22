المنصور تتفاوض مع أوبل للاستحواذ على وكالتها فى ليبيا والعراق

العضو المنتدب: الظروف السياسية بتلك الدول تحمل فرصاً للتوسع كتب– أحمد نبيل وأحمد عوض: تتفاوض مجموعة «المنصور للسيارات» وكلاء «جنرال موتورز – شيفرولية» و«أوبل»، مع شركة «أوبل» الألمانية للاستحواذ عن وكالتها بأسواق ليبيا والعراق. وقال عاد

العضو المنتدب: الظروف السياسية بتلك الدول تحمل فرصاً للتوسع





كتب– أحمد نبيل وأحمد عوض:

تتفاوض مجموعة «المنصور للسيارات» وكلاء «جنرال موتورز – شيفرولية» و«أوبل»، مع شركة «أوبل» الألمانية للاستحواذ عن وكالتها بأسواق ليبيا والعراق.

وقال عادل خضر، المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة «المنصور للسيارات أن الأحداث السياسية فى تلك البلدان تفتح فرصاً استثمارية مستقبلية واعدة بها.

وأكد لـ«المال»، أن «المنصور للسيارات» دخلت عددًا من الأسواق خلال الفترة الماضية، من بينها ليبيا، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة، لتوزيع «شيفروليه»، وكذلك العراق، بخلاف دول أفريقية، من بينها غانا وأوغندا بقطاع الأتوبيسات.

وتتعاون «المنصور»، مع العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، ومجموعة «mcv»، للدخول فى عددا من الأسواق الأفريقية، وتوريد منتجاتها، خاصة أتوبيسات النقل العام، والمدارس، وغيرها.

وقال «خضر» إن خطة شركات «المنصور»، ستعتمد على طرح طرازات جديدة من العلامة «أوبل»، بعدد من الشرائح المختلفة، لزيادة حصتها السوقية، موضحاً أنه رغم تراجع أداء السوق عمومًا، فإن الشركة تراهن على التنوع فى الموديلات فى مواجهة الركود.

وبخصوص طرح سيارات أوبل الكهربائية، بالتزامن مع استراتيجية الدولة فى هذا الاتجاه، علق قائلا إن الشركة تترقب مشروعات الدعم الحكومية، وإنشاء البنية التحتية لخدمة تلك النوعية من المركبات، التى تتطلب تكنولوجيا مرتفعة التكلفة.

وقال طارق ياو، مدير العمليات الدولية لـ«أوبل» الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط، إن طرح السيارات الكهربائية محليا،ً مرهون بتأهيل البنية التحتية، والدعم الحكومى، متوقعاً أن تبدأ الشركات ضخ سياراتها فى مدة لن تقل عن 3 سنوات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر للإعلان عن طرح الجيل الجديد من أوبل «إنسجنيا»، أمس، وتستحوذ «المنصور للسيارات» على الحصة الأضخم داخل السوق بنسبة %24.8 من إجمالى المبيعات، وسجلت 33 ألف و696 سيارة خلال العام الماضى، منها 29 ألف و 345 سيارة شيفروليه، بحصة %21.6 من مبيعات العلامة الأمريكية فى السوق، فيما بلغت مبيعات« أوبل» 3514 وحدة، بحصة %3.2 من مبيعات العلامة الألمانية فى 2017.