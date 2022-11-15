«المنصور» تتصدى لـ «الأوفر برايس» بتعزيز المعروض فى فروعها

فى محاولة للتصدى لـ«الأوفر برايس» وارتفاع الأسعار من قبل الموزعين والتجار، قامت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى»، بضخ كميات من طرازاتها عبر فروعها لتعزيز المعروض، مع تنفيذ عمليات البيع للعملاء بالسعر الرسمى دون تأخير فى مواعيد التسليم.

أكد مصدر مسئول فى شركة «المنصور للسيارات» أنها تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير وتسليم العملاء المقبلين على شراء الطرازات عبر الفروع التابعة لها، لضمان تعددية قنوات البيع والحد من الممارسات التى يقوم بها بعض التجار بالتحكم فى آليات التسعير.

وأضاف أن الشركة لم تتوقف عن بيع السيارات للعملاء عبر فروعها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح حسام مرابع، أحد العملاء المقبلين على شراء «أوبل كورسا»، أنه فوجئ بارتفاع أسعار السيارة لدى شبكة الموزعين والتجار من خلال إقرار مبالغ إضافية على السعر الرسمى «أوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، إلا أنه تعاقد مع أحد الفروع التابعة لشركة «المنصور» على شرائها بالسعر المعلن بالقوائم الرسمية.

وأضاف أن ممثلى شركة «المنصور» أكدوا تسليم السيارة فى فترة من أسبوع إلى أسبوعين فقط، مؤكدًا أن تلك الخطوة تعتبر ضربة قوية لتجار السيارات الذين يقومون باستغلال أزمات السوق، بدعوى نقص الكميات المعروضة والمودرة من قبل الوكلاء بغرض زيادة الأسعار وجنى أكبر المكاسب.

فى سياق متصل، كشف أحد الموزعين المعتمدين للعلامتين التجاريتين «شيفروليه، إم جي»، عن قيام شركة «المنصور للسيارات» بإخطار بعض الموزعين بتقليص إجمالى الكميات والحصص الموردة من المركبات وقطع الغيار خلال الفترة المقبلة.

وعلق -الموزع الذى فضل عدم ذكر اسمه – على إتاحة بيع السيارات عبر فروع شركة المنصور؛ قائلًا: «الوكيل يسعى للتدخل لضبط السوق وعدم تحكم البعض فى آليات التسعير، موضحًا أن المبالغ الإضافية التى يقرها التجار أو الموزعون تؤثر سلبًا على تسويق المركبات أمام منافسيها من الماركات الأخرى».

وذكر أن سوق السيارات تشهد حاليًا حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى آليات التسعير، خاصة مع قيام الموزعين والتجار بالاتفاق على توحيد زيادات سعرية على الطرازات المبيعة للعملاء؛ قائلًا: «التواصل بين العاملين فى المجال يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتستحوذ شركة «المنصور للسيارات» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها، إذ تقوم بطرح 3 علامات تجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي».

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت «شيفروليه» على مبيعات السيارات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %17.8 مسجلة نحو 28 ألفًا و426 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

واقتنصت العلامة الصينية «إم جي» حصة سوقية %6.4 مسجلة نحو 10 آلاف و160 سيارة، خلال تلك الفترة.

واستحوذت «أوبل» على حصة قدرها %1.7 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 2495 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.