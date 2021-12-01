«المنصور» بصدد توريد أول دفعة من «شيفروليه ماليبو 2022»

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن موعد تسليم أول حصة من طرازات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022 خلال أسابيع.

قال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» قام بإبلاغ بعض الموزعين المعتمدين عن استئناف التوريدات الخاصة بطرازات «ماليبو» داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من المرتقب البدء فى تسليم الكميات المقررة من طرازات «شيفروليه ماليبو» عقب الإفراج الجمركى بالموانئ فى الشهر الحالى.

وأشار إلى أن الوقت الحالى يعتبر الأنسب لتقديم السيارة الجديدة خاصة فى ظل غياب المنافسين من الطرازات المنتمية للماركات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى أن الفئات المرتقب توريدها داخل السوق المحلية مزودة بباقة من المواصفات والكماليات التى تتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من المستهلكين.

وتوقع أن يسهم تقديم طراز «ماليبو» فى زيادة مبيعات سيارات «شيفروليه» فى مصر إضافة إلى اتساع حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سيارات الركوب، بجانب المركبات الأخرى وهى «أوبترا» ذات النسخة المجمعة محليًا وطراز «كابتيفا».

يذكر أن شركة «المنصور للسيارات» أعلنت فى وقت سابق عن تقديم طرازات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022 – عبر فئتين- بأسعار تبدأ من 426.5 ألف إلى 489.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «ماليبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.2 ثانية.