«المنصور» بصدد تسليم الموزعين حصص «شيفروليه أوبترا» موديلات 2022

مع فتح باب الحجز على فئات بالغاز الطبيعى

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين عن سعيها لتسليم أول دفعة من حصص طرازات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 خلال الأسبوع الحالى.

كانت شركة «المنصور للسيارات» – أعلنت السبت الماضي- عن طرح طرازات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 عبر 4 فئات بأسعار تتراوح بين 199.5 إلى 221.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وأشارت الشركة إلى إتاحة فتح باب الحجز على طرازات «شيفروليه أوبترا» 2022 العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدى، بالإضافة إلى تقديم فئات تعمل بالغاز الطبيعى.

وينتمى طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 110 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

من جهته، قال أحد موزعى سيارات «شيفروليه»، إن أغلب الموزعين يسعون حاليًا لتسويق المخزون والحصص الموجودة من طرازات «أوبترا» موديل 2021 من خلال تقديم خصومات سعرية تصل إلى 4 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الوقت الحالى.

وأضاف الموزع لـ«المال» أن إطلاق الموديل الجديد من السيارة «أوبترا» سيسهم فى تعزيز تنافسيتها داخل السوق عبر إقبال شريحة من المستهلكين لشرائها على حساب طرازات منتمية لماركات تجارية أخرى.

ولفت إلى أن المركبات المجمعة محليًا لديها فرصة لتعزيز تنافسيتها محليًا من خلال تقديم الموديلات الجديدة خاصة مع تميزها عن الفئات المستوردة التى لا يسمح للأخيرة بالإفراج الجمركى عنها بعد شهر يوليو المقبل.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت حددت موعدًا لتحصيل إجمالى الرسوم والضرائب الجمركية والبدء فى الإفراج الجمركى عن الموديلات الجديدة للعام المقبل خلال شهر يوليو من كل عام.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، تصدرت العلامة الأمريكية «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف فئاتها، بإجمالى 4102 مركبة، خلال شهر مارس الماضى.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بنحو 1263 مركبة، من إجمالى المركبات المرخصة التى بلغت نحو 22 ألفًا و282 وحدة خلال تلك الفترة.

وحصد طراز «شيفروليه أوبترا» المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور بإجمالى 500 سيارة، خلال الشهر الماضى.