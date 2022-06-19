حمد المنصوري : دبي تحولت إلى حكومة غير ورقية بالكامل بنهاية 2021

قال حمد المنصوري رئيس هيئة دبى الرقمية، إن مصر تشهد حالة كبيرة من الانطلاق نحو التحول الرقمي ، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الرقمنة. مضيفا أن المشهد الذي نراه اليوم ليس جديدا من نوعه، موضحا أن مصر تعد دولة رائدة في جميع المجالات. لقد اختارت مصر مسار الدولة الرقمية إيمانا منها بأهمية التحول الرقمي.

وأضاف أن دبي كانت صاحبة أول حكومة رقمية في عام ٢٠٠١، مشيرا إلى أنه على امتداد تلك الفترة الرقمية انتقلنا من حكومة رقمية إلى حكومة الهاتف الذكي الذي تسعى للاستفادة من الكم الهائل للبيانات من خلال استخدام كوكبة كبيرة من المختصين في التكنولوجيا والمعلومات.

وأوضح أن من يعيش في ديي الآن يستطيع التمتع بأكثر من ١٣٠ خدمة تقدمها أكثر من ٢٦ موسسة حكومية، موضحا أن ذلك يسهم في توفير الوقت على الأفراد.

وأوضح المنصوري أنه بنهاية عام ٢٠٢١ استطاعت دبي أن تودع آخر ورقة بالتحول نحو حكومة غير ورقية بالكامل.

وثمن المنصوري الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية للاهتمام بالتحول الرقمي ودفع قاطرة التنمية.