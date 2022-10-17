«المنصورة للدواجن»: نصنع أعلافنا بأنفسنا لكن الأزمة رفعت تكاليف التشغيل

قالت شركة المنصورة للدواجن إن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف رفعت تكاليف التشغيل فى الشركة رغم أنها تصنع أعلاف الإنتاج الخاصة بها.

وأضافت المنصورة للدواجن فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن ارتفاع سعر العلف أثر بشكل سلبي على صناعة الدواجن في جميع الشركات باعتباره المكون الرئيسي في عملية التربية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأزمة ذات أثر مباشر على المزارعين وشركات تربية الأمهات، منوهة إلى حسن حظها في تصنيع العلف الخاص بالإنتاج بما قلل الأثر على عمليات التشغيل.

المنصورة للدواجن: نترقب حساب تكاليف الأزمة بنتائج أعمال الربع الأخير

على نصحى مدير علاقات المستثمرين بالشركة

وقال على نصحي رئيس علاقات المستثمرين بالشركة إن عمليات التشغيل تسير بانتظام لكن التأثير سيكون على تكلفة التشغيل بسبب ارتفاع أسعار الذرة والصويا المكونات الرئيسية لتصنيع الأعلاف.

وأضاف نصحي إن شركته تترقب حساب الأثر والتكاليف المترتبة على أزمة الأعلاف في نتائج أعمال الربع الأخير من العام الجاري، حيث وصلت الأزمة لذورتها خلال الأسبوعين الماضين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 89.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 52.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 69%.

وكشفت نتائج المنصورة للدواجن المرسلة للبورصة (18 أغسطس) تحولها للربحية بقيمة 2.4 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بخسائر بلغت 8.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021

وقالت الشركة إنها نجحت فى تجاوز تحديات عديدة خلال الربع الثانى متمثلة فى انخفاض أسعار بيع الكتاكيت وارتفاع أسعار الأعلاف فى السوق خلال الفترة الماضية.

ارتفاع مبيعات الكتاكيب إلى 9.8 مليون كتكوت خلال النصف الأول

الكتاكيت

وبلقت كمية الكتاكيت المباعة خلال النصف الأول حوالى 9.8 مليون كتكوت بقيمة 70.2 مليون جنيه بمتوسط سعر 7 جنيه للكتكوت،بينما بلغ عدد الكتاكيت المباعة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى حوالى 8.8 مليون كتكوت بسعر 4.48 جنيه للكتكوت.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية أسبق ارتفاع مبيعات الشركة إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 بزيادة قدرها 61%.

وسجل صافي الربح قبل الضرائب بحوالي 7.07 مليون جنيه مقابل 524 الف جنيه خلال نفس الفترة من 2021 بمعدل نمو قدرة 1245%.

وبلغت كمية الكتاكيت المباعة خلال الربع الاول من العام 2022 عدد 5.4 مليون كتكوت بزيادة قدرها 25 % على العام الماضي بعدد 1.09 مليون كتكوت مقارنة بعدد 4.3 مليون كتكوت خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وارجعت الشركة نمو الربحية الى زيادة قيمة المبيعات و كذلك مجمل الربح إلي زيادة الإنتاج بنسبة 25% عن العام الماضي و كذلك متوسط سعر بيع الكتكوت من 5.9 جنيه إلى 8 جنيهات .