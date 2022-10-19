«المنصورة للدواجن»: ندرس ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف على النتائج المالية للربع الأخير

قال على نصحى، مسئول علاقات المستثمرين فى المنصورة للدواجن، إن الشركة لديها اكتفاء ذاتي من الأعلاف لقيامها بالإنتاج فى المصنع الخاص بها، ما حد من أثر الأزمة الراهنة على الإنتاج، إلا أن ذلك رفع عبء التكلفة عليها، جراء القفزة فى أسعار الخامات الأساسية للعلف (الذرة – فول الصويا).

وأشار «نصحى» إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة تبعات ذلك على نتائج أعمالها خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ ارتفعت أسعار مكونات الأعلاف بنسبة تتجاوز الـ%50.

وشهدت شركات ومربي الدواجن أزمة كبيرة الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف التي وصلت إلى ذروتها مؤخرا.