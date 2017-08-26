المنصورة للدواجن تُعيد تقديم طلب تخصيص أرض بمحور قناة السويس



47 مليون جنيه سيولة متاحة لتمويل محطات الدواجن الجديدة



أحمد علي

عاودت شركة “المنصورة للدواجن” تقديم طلب تخصيص أرض بمحور قناة السويس بهدف إقامة مشروع “ثلاجة حفظ الأغذية”، وذلك عقب قيام مسئولي إدارة الاستثمارات بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمطالبة الشركة بإعادة تقديم الطلب.

قال محفوظ فريد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن، إن شركته قدمت بالفعل الطلب منذ 3 اسابيع لتخصيص قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع.

الجدير بالذكر أن ” المنصورة للدواجن ” قد قررت في أبريل 2015، مخاطبة رئيس هيئة قناة السويس من أجل تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع كاملة المرافق بمنطقة محور قناة السويس لإنشاء ثلاجة كبيرة سعة 12 ألف طن تخزين للسلع الغذائية المجمدة والمبردة بتكلفة مبدئية قدرها 80 مليون جنيه.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن شركته تمتلك السيولة بجانب ايرادات التشغيل اللازمة لتمويل مشروع “ثلاجة حفظ الأغذية” حال موافقة الهيئة على تخصيص الأرض المطلوبة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن، أن شركته تمتلك نحو 47 مليون جنيه سيولة متاحة لتمويل مشروع اقامة محطتين للدواجن.

وأضاف أن شركته تبحث شراء أرض تتراوح مساحتها بين 100 و200 فدان، فيما لم يوضح حجم التكاليف النهائية لإقامة المحطات.

يذكر أن “المنصورة للدواجن” قد أعلنت اليوم – الثلاثاء – عن موافقة جمعيتها العمومية على زيادة رأسمالها من 57.9 مليون جنيه الى 72.3 مليون بواقع زيادة قدرها 14.475 مليون جنيه، يتم تمويلها من الأرباح المرحلة.

وأشار محفوظ، إلى أن شركته ستوجه حصيلة زيادة رأسمالها البالغة 14.475 مليون جنيه في تمويل إقامة محطتين للدواجن ضمن خطتها للعام الحالى.

وسجلت “المنصورة للدواجن” صافي ربح قدره 11.455 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري، مقارنة بـ 10.727 مليون في الفترة نفسها من عام 2016.