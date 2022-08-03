«المنصورة للدواجن» تكلف «سوليد كابيتال» بتقييم شركة كوكو تمهيدًا لبيع حصتها

أعلنت شركة المنصورة للدواجن اليوم الأربعاء تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لشركة الصفوة للدواجن «كوكو»، فى إطار عرض شراء مقدم على حصتها فيها.

وتلقت “المنصورة للدواجن” أمس الثلاثاء (2 أغسطس) عرضًا لشراء كامل حصتها البالغة 24% في الصفوة للدواجن «كوكو»، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا العرض جرى تقديمه من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية، ويستهدف شراء كامل الحصة البالغة 756 ألف سهم بمتوسط سعر 13.23 جنيه، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين جنيه بقليل.

المنصورة للدواجن تناقش عرضًا لبيع حصتها فى كوكو بقيمة 10 ملايين جنيه

ونوهت الشركة بأن المساهم أحمد جمعة، أرفق بالطلب شيك مالى للجدية بقيمة مليون جنيه من حسابه ببنك مصر، وجار العرض على مجلس الإدارة فى أقرب انعقاد قادم.

كما تعهد المساهم فى كتابة المرسل إلى الشركة مطلع أغسطس بسداد قيمة الأسهم عند نقل ملكيتها فى حالة الموافقة على العرض .

وتستحوذ المنصورة للدواجن على 24% من أسهم كوكو منذ 12 عامًا تقريبًا، ودخلت الشركتان فى نزاع منذ فترة بسبب عدم تعاون الأخيرة فى إعداد القوائم المالية لعام 2020.

واستعرض مجلس إدارة الشركة تطورات الأزمة مع شركة الصفوة للدواجن كوكو في اجتماع بتاريخ 15 ديسمبر الماضى، وقرر تكليف إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التى تضمن حفظ حقوقها فى شركة كوكو.

المنصورة حصلت على شهادتي “أيزو” في الجودة وسلامة الغذاء فبراير الماضى

وأفصحت المنصورة للدواجن فى مارس 2019 عن خطة لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

وحصلت الشركة فى فبراير الماضى (2022) على شهادتين أيزو مطابقة مع المواصفات الدولية في مجال إدارة الجودة وسلامة الغذاء وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

وقال علي نصحي البسنديلي مدير علاقات المستثمرين بالشركة ، إن حصول شركته علي شهادتي الأيزو جاء بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الادارة والجودة من قبل فريق المراجعين الدوليين من شركة Infinity Cert International ICI الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأشاد المهندس اسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة بهذه الخطوة على الصعيد الإداري في إطار خطة التطوير التي تقوم بها إدارة الشركة.

وذكر نجيب أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمعايير إدارة الجودة وسلامة الغذاء ضمن استراتيجية الشركة نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأعلنت المنصورة للدواجن فى 16 ديسمبر الماضي فتح باب التصدير لمنتجاتها ، كما شاركت فى مؤتمر GULF FOOD دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير الماضى.

وحصلت المنصورة على بطاقة سجل المصدرين وعضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية،ووافق مجلس الإدارة فى وقت سابق على خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة بإضافة ثلاثة سيارات جديدة إلى أسطول نقل الكتاكيت، وفقا لمحضر الجلسة المرسل للبورصة 16 ديسمبر.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول

إسلام نجيب رئيس مجلس ادارة المنصورة للدواجن

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشرك ارتفاع إيراداتها إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 بزيادة قدرها 61%.

وسجل صافي الربح قبل الضرائب بحوالي 7.07 مليون جنيه مقابل 524 الف جنيه خلال نفس الفترة من 2021 بمعدل نمو قدرة 1245%.

وبلغت كمية الكتاكيت المباعة خلال الربع الاول من العام 2022 عدد 5.4 مليون كتكوت بزيادة قدرها 25 % على العام الماضي بعدد 1.09 مليون كتكوت مقارنة بعدد 4.3 مليون كتكوت خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وارجعت الشركة نمو الربحية الى زيادة قيمة المبيعات و كذلك مجمل الربح إلي زيادة الإنتاج بنسبة 25% عن العام الماضي و كذلك متوسط سعر بيع الكتكوت من 5.9 جنيه إلى 8 جنيهات .