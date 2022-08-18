المنصورة للدواجن تقفز بمبيعاتها إلى 89.7 مليون جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال شركة المنصورة للدواجن، ارتفاع مبيعاتها إلى 89.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 52.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 69%.

وكشفت نتائج المنصورة للدواجن المرسلة للبورصة المصرية الخميس تحولها للربحية بقيمة 2.4 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بخسائر بلغت 8.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة إنها نجحت فى تجاوز تحديات عديدة خلال الربع الثانى متمثلة فى انخفاض أسعار بيع الكتاكيت وارتفاع أسعار الأعلاف فى السوق خلال الفترة الماضية.

المنصورة للدواجن : ارتفاع مبيعات الكتاكيت إلى 9.8 مليون كتكوت فى النصف الأول

كتاكيت

وبلقت كمية الكتاكيت المباعة خلال النصف الأول حوالى 9.8 مليون كتكوت بقيمة 70.2 مليون جنيه بمتوسط سعر 7 جنيه للكتكوت،بينما بلغ عدد الكتاكيت المباعة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى حوالى 8.8 مليون كتكوت بسعر 4.48 جنيه للكتكوت.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 بزيادة قدرها 61%.

وسجل صافي الربح قبل الضرائب بحوالي 7.07 مليون جنيه مقابل 524 الف جنيه خلال نفس الفترة من 2021 بمعدل نمو قدرة 1245%.

وبلغت كمية الكتاكيت المباعة خلال الربع الاول من العام 2022 عدد 5.4 مليون كتكوت بزيادة قدرها 25 % على العام الماضي بعدد 1.09 مليون كتكوت مقارنة بعدد 4.3 مليون كتكوت خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وارجعت الشركة نمو الربحية الى زيادة قيمة المبيعات و كذلك مجمل الربح إلي زيادة الإنتاج بنسبة 25% عن العام الماضي و كذلك متوسط سعر بيع الكتكوت من 5.9 جنيه إلى 8 جنيهات .

المنصورة تبيع حصتها فى شركة «كوكو» بقيمة 10 مليون جنيه

إسلام نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة

ووافق مجلس إدارة المنصورة للدواجن على بيع حصتها فى شركة الصفوة للدواجن «كوكو» بسعر يزيد عن متوسط القيمة العادلة للسهم بنسبة 8%،وفقا لتقرير صادر من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وتوصل تقرير سوليد كابيتال إلى تحديد القيمة العادلة لسهم كوكو بنحو 12.26 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 9.2 مليون جنيه لكامل حصة المنصورة للدواجن فى كوكو والبالغة (24% تقريبا).

وانعقد مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء (17 أغسطس) وناقش نتائج التقرير وانتهى إلى الموافقة على عرض الشراء المقدم من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية بسعر 13.23 جنيه للسهم (بقيمة إجمالية 10 مليون جنيه).

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى توقيع العقود منفردين أو مجتمعين واستيفاء كافة الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر.

سوليد كابيتال : عرض الشراء يزيد بنسبة 32% عن القيمة الإسمية و8% عن القيمة العادلة

الاستشارات-المالية

ويعتبر هذا السعر مناسبا لشركة المنصورة للدواجن لارتفاعه عن سعر القيمة العادلة للسهم بنسبة 8% ،وكذلك عن القيمة الإسمية لأسهم كوكو فى بنسبة 32%.

وتلقت “المنصورة ” فى (2 أغسطس الجارى) عرضًا لشراء كامل حصتها البالغة 24% في الصفوة للدواجن «كوكو»، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية، ويستهدف شراء كامل الحصة البالغة 756 ألف سهم بمتوسط سعر 13.23 جنيه، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين جنيه بقليل.

ونوهت الشركة بأن المساهم أحمد جمعة، أرفق بالطلب شيك مالى للجدية بقيمة مليون جنيه من حسابه ببنك مصر، كما أشارت إلى أنها ستعرض الأمر على مجلس الإدارة فى أقرب انعقاد قادم للبت فيه.

كما تعهد المساهم فى كتابة المرسل إلى الشركة مطلع أغسطس بسداد قيمة الأسهم عند نقل ملكيتها فى حالة الموافقة على العرض .

وقررت الشركة فى وقت لاحق (3 أغسطس) تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لشركة الصفوة للدواجن «كوكو»، فى إطار عرض الشراء المقدم .

وتستحوذ المنصورة للدواجن على 24% من أسهم كوكو منذ 12 عامًا تقريبًا، ودخلت الشركتان فى نزاع منذ فترة بسبب عدم تعاون الأخيرة فى إعداد القوائم المالية لعام 2020.

واستعرض مجلس إدارة الشركة تطورات الأزمة مع شركة الصفوة للدواجن كوكو في اجتماع بتاريخ 15 ديسمبر الماضى، وقرر تكليف إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التى تضمن حفظ حقوقها فى شركة كوكو.