المنصورة للدواجن تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 5.4 مليون جنيه

المنصورة للدواجن تفصح عن ارتفاع حصة مساهم ضمن مجموعة مرتبطة

أفصحت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام المساهم محمد محمود حسن جاب الله بشراء 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 5.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل للمشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 3.1 % إلى 4.1 % من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.31 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين 11.2 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد التجزئة 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .

المنصورة للدواجن : مساهم من عائلة جاب الله اشترى أسهما أخرى بقيمة 6.4 مليون جنيه

وأفصحت المنصورة للدواجن أمس الاثنين عن قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان (والد المساهم أعلاه) بشراء 5.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.1 % إلى 5.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.19 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين 8.9 % من إجمالى الأسهم.

وأفصحت الشركة فى 3 أكتوبر عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 16 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها آنذاك من 7% إلى 3.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.86 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

كما أفصحت الشركة فى 13 أكتوبر الماضى، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 4.9% إلى 6.6% من إجمالى الأسهم.

وقالت المنصورة للدواجن فى إفصاح للبورصة آنذاك، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 4.9% إلى 6.6% من إجمالى الأسهم.

وأعلنت الشركة فى 21 سبتمبر الماضى عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 5.1% إلى 5.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.59 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، مباشر لتداول الأوراق المالية، وإتش سى للوساطة.

المنصورة جزأت أسهمها فى أغسطس من 4 جنيهات إلى 20 قرشا للسهم

البورصة المصرية

وجزأت المنصورة أسهمها فى أغسطس الماضى من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، وجرى إدراج التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من 24 أغسطس.

وأفصحت الشركة فى 10 أغسطس عن قيام مساهم آخر ( محمد عبد الناصر حامد محمود ) بشراء 81.7 ألف سهم (قبل التجزئة)، بقيمة إجمالية قدرها 2.99 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 36.63 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته بعد العملية من 9.7% إلى 10.11% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت فى 2 أغسطس ، عن شراء نفس المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود 279 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.2 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 3.91% إلى 5.2% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 43.91 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وأفصحت الشركة، 4 أغسطس، عن شراء قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة (إماراتية) ببيع 6.5 مليون سهم من حصتها، بقيمة إجمالية قدرها 27.3 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها بعد تلك العملية من 9.9% إلى 6.7% من إجمالى الأسهم.

وأعلنت المنصورة،العام الماضى ،عن خطط لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

وقفزت أرباح الشركة إلى 20.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع نحو 326 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة خلال 2019.