«المنصورة للدواجن» تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 10.7 مليون جنيه

أفصحت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام المساهم إسلام محمد نجيب ببيع 10 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 10.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح للبورصة المصرية الخميس، إن نسبة مساهمة العميل للمشار إليه، انخفضت بعد تلك العملية من 5.4% إلى 3.3% تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.07 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلي فاروق لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بشركة زيتا للاستثمار الإمارتية التى تستحوذ على 9.7 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد (تجزئة نفذت العام الماضى) 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .

وأفصحت المنصورة للدواجن في 28 يوليو الماضى عن قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان ببيع 1.72 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 1.69 مليون جنيه لتنخفض حصته من 4.36% إلى 4 % تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.89 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بمساهمين اتثنين من عائلة جاب الله يستحوذان على 15.9 % من إجمالي الأسهم.

المنصورة للدواجن تبيع حصتها فى «كوكو» بقيمة 10 مليون جنيه أكتوبر الماضى

الكتاكيت

كما أعلنت الشركة في 22 أكتوبر الماضى تنفيذ عملية بيع حصتها فى شركة الصفوة للدواجن «كوكو» إلى المشتري الجديد مقابل 10 مليون جنيه متفق عليها سابقا.

وتلقت المنصورة فى (2 أغسطس الماضى) عرضًا لشراء كامل حصتها البالغة 24% في الصفوة للدواجن «كوكو»، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية، ويستهدف شراء كامل الحصة البالغة 756 ألف سهم بمتوسط سعر 13.23 جنيه، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين جنيه بقليل.

وقررت الشركة فى وقت لاحق (3 أغسطس) تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لشركة الصفوة للدواجن «كوكو»، فى إطار عرض الشراء المقدم .

وتوصل تقرير سوليد كابيتال الصادر (18 أغسطس) إلى تحديد القيمة العادلة لسهم كوكو بنحو 12.26 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 9.2 مليون جنيه مقارنة بالمبلغ المقدم وقدره 10 مليون جنيه.

ويعتبر العرض المقدم وفقا لهذه الدراسة مناسبا لارتفاعه عن سعر القيمة العادلة للسهم بنسبة 8%، وكذلك لارتفاعه عن القيمة الإسمية لأسهم كوكو فى بنسبة 32%.

وحصلت الشركة فى فبراير الماضى (2022) على شهادتين أيزو مطابقة مع المواصفات الدولية في مجال إدارة الجودة وسلامة الغذاء وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 89.7 مليون جنيه بنسبة نمو 69% في النصف الأول

الكتاكيت

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 89.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 52.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 69%.

وكشفت نتائج المنصورة للدواجن المرسلة للبورصة (18 أغسطس) تحولها للربحية بقيمة 2.4 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بخسائر بلغت 8.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021

وقالت الشركة إنها نجحت فى تجاوز تحديات عديدة خلال الربع الثانى متمثلة فى انخفاض أسعار بيع الكتاكيت وارتفاع أسعار الأعلاف فى السوق خلال الفترة الماضية.

وبلقت كمية الكتاكيت المباعة خلال النصف الأول حوالى 9.8 مليون كتكوت بقيمة 70.2 مليون جنيه بمتوسط سعر 7 جنيه للكتكوت،بينما بلغ عدد الكتاكيت المباعة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى حوالى 8.8 مليون كتكوت بسعر 4.48 جنيه للكتكوت.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية أسبق ارتفاع مبيعات الشركة إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 بزيادة قدرها 61%.