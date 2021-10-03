«المنصورة للدواجن» تفصح عن بيع «تارجيت للاستثمار» أسهما بقيمة 30 مليون جنيه

المنصورة للدواجن تفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين

أفصحت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 16 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن نسبة مساهمة تارجيت للاستثمار انخفضت بعد تلك العملية من 7% إلى 3.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.86 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة محجوب يستحوذون مجتمعين 6.7% من إجمالى الأسهم.

المنصورة للدواجن : على محجوب اشترى حصة سابقة بقيمة 4.5 مليون جنيه

الدواجن

وأفصحت الشركة فى 21 سبتمبر الماضى عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 5.1% إلى 5.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.59 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، مباشر لتداول الأوراق المالية، وإتش سى للوساطة.

واشترى نفس المساهم على محجوب فى 22 أغسطس الماضى،447 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 21.9 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 6.1% إلى 8.3 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 48.99 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة مباشر لتداول الأوراق المالية. وأظهر الإفصاح ساعتها ارتباط المساهم بأطراف مساهمة تستحوذ على 2.1% من الأسهم.

وجزأت المنصورة أسهمها فى أغسطس الماضى من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، وجرى إدراج التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من 24 أغسطس .

مساهم اشترى 81 ألف سهم قبل التجزئة بقيمة 2.9 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

وأفصحت الشركة فى 10 أغسطس عن قيام مساهم آخر ( محمد عبد الناصر حامد محمود ) بشراء 81.7 ألف سهم (قبل التجزئة)، بقيمة إجمالية قدرها 2.99 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 36.63 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته بعد العملية من 9.7% إلى 10.11% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت فى 2 أغسطس ، عن شراء نفس المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود 279 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة محمد عبد الناصر ارتفعت بعد تلك العملية من 3.91% إلى 5.2% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 43.91 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وأعلنت الشركة، فى 29 يونيو الماضى، عن تخارج المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود ببيع حصته البالغة مليون سهم تقريبًا (تعادل 5.1%)، بقيمة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن عملية البيع تمّت بسعر 23 جنيهًا للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى فاروس وبلتون، المتخصصتين فى أعمال السمسرة وتداول الأوراق المالية.

زيتا الإماراتية باعت أسهمًا بقيمة 27.3 مليون جنيه فى أغسطس

وأفصحت الشركة، 4 أغسطس، عن شراء قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة (إماراتية) ببيع 6.5 مليون سهم من حصتها، بقيمة إجمالية قدرها 27.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة زيتا للاستثمار انخفضت بعد تلك العملية من 9.9% إلى 6.7% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 42.2 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة ميجا إنفستمنت المتخصصة فى أعمال السمسرة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط زيتا للاستثمار بأحد المساهمين الأفراد فى الشركة يستحوذ على 5.9% من الأسهم (إسلام محمد نجيب حسين).

وأفصحت الشركة، فى 3 يونيو الماضى، عن قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة بشراء 59.6 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 9.29% إلى 9.57%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 18.2 جنيه، ونفذتها شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة الإماراتية بمساهم آخر (إسلام محمد نجيب حسين) يستحوذ على 5.9%.

واشترت زيتا للاستثمار المحدودة (إماراتية)، فى أبريل الماضى، 474 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 7.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 15.84 جنيه، ونفّذتها شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، وارتفعت نسبة مساهمة زيتا للاستثمار بعد تلك العملية من 4.18% إلى 6.52%.

وقالت المنصورة للدواجن، فى وقت سابق، إنها تخطط لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

كما قررت، فى وقت لاحق، إلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها؛ لعدم ممارسة هذا النشاط.

وقفزت أرباح الشركة إلى 20.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بنحو 326 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة خلال 2019.