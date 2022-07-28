المنصورة للدواجن تفصح عن انخفاض حصة مساهم بعد بيعه 1.7 مليون سهم

أفصحت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان ببيع 1.72 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 1.69 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح للبورصة المصرية الخميس، إن نسبة مساهمة العميل للمشار إليه، انخفضت بعد تلك العملية من 4.36% إلى 4 % تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.89 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بمساهمين اتثنين من عائلة جاب الله يستحوذان على 15.9 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد (تجزئة نفذت العام الماضى) 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .

وجزأت الشركة أسهمها فى أغسطس الماضى من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، وجرى إدراج التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من 24 أغسطس 2021.

المنصورة للدواجن حصلت على شهادتين أيزو في الجودة وسلامة الغذاء فبراير الماضى

وحصلت المنصورة للدواجن فى فبراير الماضى على شهادتين أيزو مطابقة مع المواصفات الدولية في مجال إدارة الجودة وسلامة الغذاء وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وقال علي نصحي البسنديلي مدير علاقات المستثمرين بالشركة ، إن حصول شركته علي شهادتي الأيزو جاء بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الادارة والجودة من قبل فريق المراجعين الدوليين من شركة Infinity Cert International ICI الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأشاد المهندس اسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة بهذه الخطوة على الصعيد الإداري في إطار خطة التطوير التي تقوم بها إدارة الشركة.

وذكر نجيب أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمعايير إدارة الجودة وسلامة الغذاء ضمن استراتيجية الشركة نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأعلنت المنصورة للدواجن فى 16 ديسمبر الماضي فتح باب التصدير لمنتجاتها ، كما شاركت فى مؤتمر GULF FOOD دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير الماضى.

وحصلت المنصورة على بطاقة سجل المصدرين وعضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية،ووافق مجلس الإدارة فى وقت سابق على خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة بإضافة ثلاثة سيارات جديدة إلى أسطول نقل الكتاكيت، وفقا لمحضر الجلسة المرسل للبورصة 16 ديسمبر.

كما استعرض المجلس آخر تطورات الأزمة مع شركة الصفوة للدواجن (كوكو) بسبب عدم تعاون إدارتها فى إعداد القوائم المالية لعام 2020 حتى الآن.

وتستحوذ المنصورة للدواجن على 24% من أسهم كوكو منذ 12 عاما تقريبا، وكلفت الشركة إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التى تضمن حفظ حقوقها فى شركة كوكو.

وأفصحت الشركة فى مارس 2019 عن خطة لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

إرتفاع إيرادات الشركة إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول

إسلام نجيب رئيس مجلس ادارة المنصورة للدواجن

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشرك ارتفاع إيراداتها إلى 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 بزيادة قدرها 61%.

وسجل صافي الربح قبل الضرائب بحوالي 7.07 مليون جنيه مقابل 524 الف جنيه خلال نفس الفترة من 2021 بمعدل نمو قدرة 1245%.

وبلغت كمية الكتاكيت المباعة خلال الربع الاول من العام 2022 عدد 5.4 مليون كتكوت بزيادة قدرها 25 % عن العام الماضي بعدد 1.09 مليون كتكوت مقارنة بعدد 4.3 مليون كتكوت خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وارجعت الشركة نمو الربحية الى زيادة قيمة المبيعات و كذلك مجمل الربح إلي زيادة الإنتاج بنسبة 25 % عن العام الماضي و كذلك متوسط سعر بيع الكتكوت من 5.9 جنيهاً إلي 8 جنيهات .