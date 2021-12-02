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المنصورة للدواجن ترد على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع السهم 46% خلال 8 أيام

المنصورة للدواجن ترد على استفسارات البورصة حول أسباب ارتفاع السهم
رجب عزالدين 2:48 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 2:48 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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نفت شركة المنصورة للدواجن، وجود أحداث جوهرية غير معلنة وراء ارتفاع السهم بنسبة 46% في البورصة المصرية خلال الثمانية أيام الأخيرة (22 نوفمبر – 1 ديسمبر).

جاء ذلك فى إفصاح مختصر أرسلته المنصورة الدواجن إلى إدارة البورصة المصرية للرد على استفساراتها بخصوص وجود أحداث جوهرية غير معلنة من عدمه.

وأظهرت إفصاح مواز مرسل للبورصة الخميس قيام المساهم محمد محمود حسن جاب الله بشراء 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.2 % إلى 5% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.41 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين 11.2 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد التجزئة 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .

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المنصورة للدواجن : نفس المساهم اشترى أسهما بقيمة 5.4 مليون جنيه منذ أيام

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وأفصحت الشركة فى 30 نوفمبر الماضى عن قيام نفس المساهم محمد محمود حسن جاب الله بشراء 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 5.4 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 3.1 % إلى 4.1 % من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.31 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

كما أظهر إفصاح آخر فى 29 نوفمبر قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان (والد المساهم أعلاه) بشراء 5.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.1 % إلى 5.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.19 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين 8.9 % من إجمالى الأسهم.

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تارجيت للاستثمار اشترت 16 مليون سهم فى أكتوبر بقيمة 30 مليون جنيه

الدواجن
الدواجن

وأفصحت الشركة فى 3 أكتوبر عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 16 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها آنذاك من 7% إلى 3.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.86 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

كما أفصحت الشركة فى 13 أكتوبر الماضى، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 4.9% إلى 6.6% من إجمالى الأسهم.

وقالت المنصورة للدواجن فى إفصاح للبورصة آنذاك، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 4.9% إلى 6.6% من إجمالى الأسهم.

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وأعلنت الشركة فى 21 سبتمبر الماضى عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 5.1% إلى 5.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.59 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتى، مباشر لتداول الأوراق المالية، وإتش سى للوساطة.

وجزأت المنصورة أسهمها فى أغسطس الماضى من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، وجرى إدراج التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من 24 أغسطس.

وأعلنت المنصورة،العام الماضى ،عن خطط لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

وقفزت أرباح الشركة إلى 20.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع نحو 326 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة خلال 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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