«المنصورة للدواجن» تخطط لضخ 60 مليون جنيه لإضافة خطوط إنتاج وتوسعات جديدة

كشف المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، عن التخطيط لضخ حوالى 60 مليون جنيه تقريبًا لتدشين خطوط إنتاج أعلاف والاستحواذ على مزارع تسمين.

وأكد «نجيب»، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة بصدد البدء فى تنفيذ توسعات بمصنعها التابع لها بمدينة النوبارية عبر إضافة خطى إنتاج، الأول لعلف البليت المحبب والثانى لإنتاج أعلاف أمهات تسمين.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للخطين ما بين 60 إلى 75 ألف طن سنويًا لمضاعفة حجم مبيعات الشركة الحالية.

وتوقع أن يتم اكتمال تطوير مصانع العلف مع بداية 2024 على أن يتم توجيه الإنتاج لسد احتياجات فى نشاطى التسمين والأمهات.

وفى سياق متصل، قال «نجيب» إن شركته تفاضل حالياً بين 4 عروض للاستحواذ على مزرعة تسمين بجنوب مصر بطاقة تتراوح بين 800 ألف إلى مليون طائر سنويا.

وأضاف أن الشركة حققت أرباحا قدرها 30 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023 قبل خصم الضرائب، مقارنة مع حوالى 3.3 مليون عن نفس الفترة من 2022.

وتابع: إن الشركة ضاعفت إيراداتها خلال الربع الثانى بقيمة 73 مليون جنيه، مقارنة مع 36 مليون فى نفس الفترة العام الماضي، رغم ارتفاع أسعار العلف.

وأشار إلى أن «المنصورة للدواجن» سجلت إيرادات قدرها 167 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 89 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجع زيادة الربحية إلى تنوع الإيرادات بين نشاط التسمين والأمهات، إذ بلغت مبيعات التسمين 53 مليون جنيه خلال 6 شهور، مقابل لا شيء العام السابق، ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة التشغيلية قبيل نهاية 2023 مما يعكس نتائج إيجابية أفضل فى نصف العام الآخر .

ولفت إلى أن حجم الأصول قد نما بنسبة %52 بنهاية يونيو 2023 ليصل إلى 168 مليون جنيه، مقارنة بـ110 بنهاية ديسمبر 2022، كما زادت حقوق المساهمين بنسبة %34 لتسجل 90 مليون جنيه، مقابل 67 بنهاية، 2022 وذلك بسبب تعويض جزء كبير من خسائر 2022.