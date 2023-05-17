«المنصورة للدواجن» تخطط لإضافة 3 محطات تسمين بإيرادات متوقعة 150 مليون جنيه

كشف المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، أنها تستهدف إضافة 3 محطات تسمين جديدة، بإيرادات متوقعة تصل إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بطاقة مليون طائر.

وأوضح «نجيب» فى تصريحات لـ«المال» أن إدارة الشركة تتبنى خطة محددة للتوسع فى التسمين خلال العام الحالى، لتحقيق تكامل فى النشاط الداجنى.

ولفت إلى أن «المنصورة للدواجن» دخلت بالفعل نشاط التسمين خلال الربع الأول 2023 بإضافة أولى محطاتها، وبلغت إيراداتها 26.7 مليون جنيه، بخلاف عوائد «محطات الأمهات» الحالية.

وقال «نجيب» إن إدارة الشركة قررت فى وقت سابق التخارج من الأصول غير المستغلة، وتتمثل في مقر سابق بمدينة المنصورة، واستغلال هذه المتحصلات فى نشاط التسمين.

وأشار إلى أن «المنصورة للدواجن» حققت قفزة تاريخية فى أرباحها بنسبة %330 خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 30 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين الفترة المماثلة من 2022.

وأوضح «نجيب» أن الايرادات سجلت زيادة قدرها %76 خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقابل 52.8 مليون.

وذكر أن الزيادات جاءت بسبب ارتفاع سعر البيع نتيجة نقص المعروض وخروج الشركات الصغيرة ادي إلي انخفاض إنتاج الكتكوت عمر يوم بنسبة %3.

وأكد «نجيب» أن عدد الكتاكيت المبيعة بلغ نحو 4 ملايين خلال الربع الأول من 2023، مقابل 5.4 مليون كتكوت فترة المقارنة من 2022. يذكر أن «المنصورة للدواجن» باعت فى وقت سابق حصتها البالغة %24 فى شركة الصفوة «كوكو»، مقابل 10 ملايين جنيه.