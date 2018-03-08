المنصورة للدواجن تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة المنصورة للدواجن، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 81.4 مليون جنيه.ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 72.3 مليون جنيه إلى 81.4 مليون جنيه، بزيادة قدره

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة المنصورة للدواجن، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 81.4 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 72.3 مليون جنيه إلى 81.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 9 ملايين جنيه وبزيادة في الأسهم بمقدار 2.2 مليون سهم، تمول من أرباح عام 2017، والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 24 مارس الجارى، للنظر فى اقرار الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية بواقع ثمن سهم لكل سهم أصلي.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 62% تقريباً خلال 2017، لتسجل 10.6 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 27.8 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 72.3 مليون جنيه، موزعًا على 18 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.