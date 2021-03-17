«المنصورة» تستثمر 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استثمار 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2021/ 2022 ) فى مدينة المنصورة الجديدة لاستكمال أعمال الإنشاءات والمرافق والتوسعات فى المدينة، مقابل 5.5 مليار خلال العام المالى الحالى.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز المدينة، إن الخطة الجديدة التى أرسلها الجهاز للهيئة تتضمن استكمال أعمال المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ مشروعات المرافق للمرحلة الثانية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الجهاز خصص حوالي مليارى جنيه لاستكمال أعمال جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالمدينة والتى صدر لها قرار إنشاء فى أغسطس الماضى.

وأشار إلى أن الجامعة تضم كليات الأعمال والمعاملات القانونية الدولية وعلوم وهندسة المنسوجات والهندسة و علوم وهندسة الحاسبات والعلوم و الطب وطب الأسنان و الصيدلة.

ولفت إلى أن نسبة إنجاز كليتى الأعمال والمعاملات القانونية الدولية %77 وجار تنفيذ طب الأسنان والعلوم بنسبة إنجاز %28 وهندسة المنسوجات %43 والصيدلة والعلوم %21 والهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات %48 ومبنى الإدارة %25 .

وأشار إلى أن حصيلة مبيعات أراضى التخصيص الفورى بالمدينة سجلت حوالى 900 مليون جنيه بإجمالى 85 فدانا بأنشطة مختلفة أبرزها التجارى والتعليمى والإدارى والطبى والمختلط.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، تنفذ على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1 مارس 2018، وتتوسط محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ .

يشار إلى أن «رجب» قال منذ فترة إن الاستثمارات القائمة بالمدينة بلغت 21 مليار جنيه، تشمل مشروعات «سكن مصر» و«جنة» للإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات، وأبراج المنصورة، فضلًا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.

وأوضح سابقاً أن الجهاز انتهى من إسناد أعمال تنفيذ 224 عمارة إسكان فاخر بالمرحلة الثانية من مشروع (جنة) بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات، وتم تسليم المشروعات لعدة شركات منها الجيزة للمقاولات والصرح للمقاولات.

وتطرق إلى أن جهاز المنصورة الجديدة لايزال يتواصل مع الجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء أعمال التخطيط لطرح 500 فيلا، ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الفيلات التى يتم تأسيسها .

وأكد أنه من المخطط إنشاء 1150 فيلا بالمنصورة الجديدة تطل على شاطئ البحر المتوسط، لتتناسب مع الطلب المرتفع على تلك النوعية من الوحدات .

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم (8) لسنة 2018 بإضافة 809 أفدنة؛ ليصبح إجمالى مساحة المدينة 5913 فدانًا.