عقـــارات

«المنصورة الجديدة» تطرح مناقصة لإنشاء 500 فيلا بتكلفة 2.5 مليار جنيه

إسناد عمليات التنفيذ للمقاولين قريباً
شريف عمر 7:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 7:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء 500 فيلا جديدة بمدينة المنصورة بتكلفة تقديرية تقارب 2.5 مليار جنيه، ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الفيلات التى يتم تأسيسها بالمدينة.

قال المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم طرح مناقصة لشركات المقاولات المتخصصة لإسناد أعمال تنفيذ الفيلات الجديدة، ومن المخطط البت فى المناقصة والكشف عن الشركات الفائزة قبل نهاية العام الحالى أو مطلع 2021 على أقصى تقدير .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه من المخطط إنشاء 1150 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة تطل على شاطئ البحر المتوسط، لتتناسب مع الطلب المرتفع على تلك النوعية من الوحدات.

اقرأ أيضا  «بلدريا» تستهدف الحصول على تمويلات بنكية بقيمة 150 مليون جنيه لاستكمال «باراجون»

وأكد «رجب»، أن الهيئة وافقت مؤخرًا على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة حكومية تتبع الجهاز، فى إطار التوسع فى أنشطة الخدمات اللازمة للمدينة، كما تم مؤخرًا طرح قطعة أخرى لإقامة جامعة خاصة، وسيتم البت فى الطلبات المقدمة لها خلال الشهرين المقبلين.

وخلال الشهر الحالى، طرحت هيئة المجتمعات 3 قطع أراضٍ للبيع بمدينة المنصورة الجديدة، إحداها بمساحة 16 فدانًا بغرب المدينة مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، بسعر 5285 جنيهًا للمتر، وبنسبة بنائية لا تزيد على %50 من إجمالى مساحة الأرض، بخلاف قطعة الغربى لمدرسة بسعر 3225 جنيهًا للمتر، وأخيرًا أرض نشاط تجارى بسعر 7460 جنيهًا للمتر.

اقرأ أيضا  وزيرالإسكان يطالب بإعداد دراسة مرورية وبدء تطوير القاهرة الخديوية

محمد رجب: زيادة مرتقبة فى استثمارات العام المالى الحالى لتفوق 5 مليارات جنيه

وفى سياق متصل، تطرق «رجب» إلى أن جهاز مدينة المنصورة الجديدة كان يستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، فى إطار خطة التوسع واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق، ولكن مع تزايد معدلات التنفيذ والطلب الاستثمارى على المدينة، سيتم رفع الخطة لتتجاوز 5 مليارات جنيه .

اقرأ أيضا  «جهاز بدر» يرفع استثمارات العام المالى الجارى إلى 4 مليارات جنيه

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، تنفذ على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1 مارس 2018، وتتوسط محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

كما يتم حاليًا تنفيذ نحو 468 عمارة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، بخلاف 196 عمارة بسكن مصر بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

يشار إلى «رجب» قال منذ فترة إن الاستثمارات القائمة بالمدينة بلغت 21 مليار جنيه، تشمل مشروعات «سكن مصر» وجنة للإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات، وأبراج المنصورة، فضلًا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

«بلدريا» تستهدف الحصول على تمويلات بنكية بقيمة 150 مليون جنيه لاستكمال «باراجون»

المال - خاص 6:37 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

بنى سويف الجديدة ترصد 96 مليون جنيه لترفيق آخر أحياء التوسعات السكنية

شريف عمر 6:30 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

300 مليار جنيه استثمارات القطاع فى السنوات العشر القادمة

محمود زكي 6:24 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

وزير الإسكان: الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة في يناير المقبل (فيديو)

محمد مجدي 10:15 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

وزير الإسكان : انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية خلال شهرين (فيديو)

أحمد إسماعيل 9:47 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

وزير الإسكان : توفير مياه وكهرباء لعدد 1500 قرية ضمن حياة كريمة (فيديو)

محمد مجدي 9:09 م, الأحد, 27 ديسمبر 20