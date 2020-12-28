«المنصورة الجديدة» تطرح مناقصة لإنشاء 500 فيلا بتكلفة 2.5 مليار جنيه

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء 500 فيلا جديدة بمدينة المنصورة بتكلفة تقديرية تقارب 2.5 مليار جنيه، ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الفيلات التى يتم تأسيسها بالمدينة.

قال المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم طرح مناقصة لشركات المقاولات المتخصصة لإسناد أعمال تنفيذ الفيلات الجديدة، ومن المخطط البت فى المناقصة والكشف عن الشركات الفائزة قبل نهاية العام الحالى أو مطلع 2021 على أقصى تقدير .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه من المخطط إنشاء 1150 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة تطل على شاطئ البحر المتوسط، لتتناسب مع الطلب المرتفع على تلك النوعية من الوحدات.

وأكد «رجب»، أن الهيئة وافقت مؤخرًا على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة حكومية تتبع الجهاز، فى إطار التوسع فى أنشطة الخدمات اللازمة للمدينة، كما تم مؤخرًا طرح قطعة أخرى لإقامة جامعة خاصة، وسيتم البت فى الطلبات المقدمة لها خلال الشهرين المقبلين.

وخلال الشهر الحالى، طرحت هيئة المجتمعات 3 قطع أراضٍ للبيع بمدينة المنصورة الجديدة، إحداها بمساحة 16 فدانًا بغرب المدينة مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، بسعر 5285 جنيهًا للمتر، وبنسبة بنائية لا تزيد على %50 من إجمالى مساحة الأرض، بخلاف قطعة الغربى لمدرسة بسعر 3225 جنيهًا للمتر، وأخيرًا أرض نشاط تجارى بسعر 7460 جنيهًا للمتر.

محمد رجب: زيادة مرتقبة فى استثمارات العام المالى الحالى لتفوق 5 مليارات جنيه

وفى سياق متصل، تطرق «رجب» إلى أن جهاز مدينة المنصورة الجديدة كان يستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، فى إطار خطة التوسع واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق، ولكن مع تزايد معدلات التنفيذ والطلب الاستثمارى على المدينة، سيتم رفع الخطة لتتجاوز 5 مليارات جنيه .

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، تنفذ على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1 مارس 2018، وتتوسط محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

كما يتم حاليًا تنفيذ نحو 468 عمارة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، بخلاف 196 عمارة بسكن مصر بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

يشار إلى «رجب» قال منذ فترة إن الاستثمارات القائمة بالمدينة بلغت 21 مليار جنيه، تشمل مشروعات «سكن مصر» وجنة للإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات، وأبراج المنصورة، فضلًا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.