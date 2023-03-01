«المنصة الإطفائية» والعربة الآلية.. الداخلية تستعرض أحدث معدات الحماية المدنية (صور)

استعرضت وزارة الداخلية أحدث معدات وأجهزة قوات الحماية المدنية وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، والتي عرضت فيها رجل الإطفاء المنصة الإطفائية في التعامل مع الحريق، وهي من أحدث المعدات الهيدروليكية الثقيلة للتعامل مع بلاغات الحريق والإنقاذ بالأماكن المرتفعة حتى 55م من سطح الأرض.

وتستطيع المنصة الإطفائية عمل مناورات والوصول للأماكن شديدة الصعوبة وتحديد الأشخاص المحتجزة من خلال وجود كاميرات حرارية، تمكن مستخدم المعدة بتحديد الأشخاص المحتجزة داخل النيران بتقنية الــ ZOOM، ومكافحة الحرائق واستخدام الوسائط الإطفائية المختلفة من مياة بأشكالها والمادة الرغوية في عمليات الإطفاء للحرائق.

واستخدمت العربة الآلية (الروبوت) طراز MK3، ودخل خبير المفرقعات مرتديًا البدلة الواقية من نواتج الإنفجار طراز EOD10 والروبوت صناعة كندية، يستطيع سحب حتى 140 كيلو جرام وحمل وزن 25 كيلو جرامًا كما تعد البدلة من أحدث المعدات التى إنضمت إلى خدمات الوزارة، وتمثل تلك المعدات المتواجدة أحدث ما تم تدعيم إدارة تأمين بلاغات المفرقعات به.

وتضمنت وزارة الداخلية بيانًا لحريق المادة البترولية تضمن السيطرة على الحريق بواسطة سيارة إطفاء متعددة الأغراض، بالطاقم المستعد عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن إدارة تأمين البلاغات هي المسؤولة عن تدريب ضباط المفرقعات على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستجابة للدعم اللوجيستي والفني لبلاغات المفرقعات في الجمهورية.

ونظمت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في طريق مصر ـ السويس الصحراوي، تحت عنوان: “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”.

وحضر احتفالية الداخلية اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية، وقدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر.

وبدأ الحفل بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية، والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

ويوافق اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.