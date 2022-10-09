المنصات الرقمية في 2022.. أجواء إثارة ممزوجة بطابع درامي يرضي كل الأذواق

سجل حافل عرفه عام 2022 مع المنصات الرقمية ومنها منصة شاهد التي قدمت مسلسلات كثيرة لمشتركيها وحققت بها جماهيرية كبيرة ، بعضها حمل طابعا دراميا اجتماعيا مثل مسلسلات البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ووش وظهر بطولة ريهام عبد الغفور واياد نصار .

كذلك عرضت مسلسلات أخرى حملت طابع التشويق والإثارة، مثل مسلسلات منورة بأهلها والليلة واللي فيها ووعد إبليس وغيرها .

دعاء حلمي : لايشترط أن تقدم كل المنصات تقدم جميع الأعمال الفنية بمستوى رائع

قالت الناقدة دعاء حلمي إن مسلسلات منصة شاهد رائعة في كثير من الأحيان مثل مسلسلات وش وظهر والبيت بيتي التي عرضت هذا العام .

وتستدرك: “لكن هناك مسلسلات تكون مثل الليلة واللي فيها ، منورة بأهلها ومشاهد العنف كثيرة والعري والجرأة أصبحت متزايدة بقوة في مسلسلات مؤخرا”.

وأوضحت أن ذلك طبيعيا لأنه لايشترط أن تقدم كل المنصات تقدم جميع الأعمال الفنية بمستوى رائع.

سمير الجمل : ذلك يمثل اتجاه سائد في الدراما التليفزيونية السنين الأخيرة

من جانبه، أوضح السيناريست سمير الجمل أن هذه المنصات الرقمية يجب أن ترضي كل الأذواق والأعمار ، إضافة إلى أنها بعيدة عن سيطرة الرقابة الفنية لكونها منصة عربية لذلك فيها قدر من التحرر بوجود أبطال ونجوم مصريين لكن بعيدا عن الرقابة والأعلام المصري .

وأضاف: “ذلك مانلاحظه في إنتاج إم بي سي وهي المحطة الأساسية المرتبطة بمنصة شاهد ، والتابعة لها فهي منظومة خاصة بها”.

ولفت إلى أن ذلك هو طابعها في كثير من الأعمال الفنية التي تقدمها لمحاولة تقديم سخونة و‘ثارة وتشويق على حساب العمل نفسه ظنا من القائمين عليها أن ذلك جذاب للجمهور بدرجة كبيرة .

وأضاف أن ذلك يمثل اتجاه سائدا في الدراما التليفزيونية السنين الأخيرة ، بتقديم مشاهد العنف والاثارة بأشكال مختلفة سواء بالمنصات ـو القنوات الفضائية ، بجانب الكوميديا التي تقدم أحيانا في الدراما في بعض المسلسلات لكنها كوميدية ” فارس” مكونة من مجموعة اسكتشات أكثر من كونها عمل درامي مبني على مواقف ومايسمى بكوميديا ” الألش”.

قدري الحجار :كل منصة لها توجه معين في أعمالها الفنية

وعلق الناقد الفني قدري الحجار قائلا إنه كان هناك تنوعا كبيرا بين نوعية المسلسلات التي قدمها منصة شاهد الرقمية عام 2022 .

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية أنه لو حقق مسلسل معين بطابع درامي أكشن أو رعب تكون أغلبية المسلسلات التي تعرض بعده بنفس النوعية لضمان النجاح السريع ، وذلك سبب تكرار نفس تيمة كثير من المسلسلات بشاهد مؤخرا مثل الليلة واللي فيها ووعد ابليس والمتهمة وغيرها.

وأردف قائلا إن كل منصة لها توجه معين في أعمالها الفنية ، فمنصة نتفليكيس لها توجها معينا ناحية المثلية الجنسية أما منصة شاهد فتوجهها أنها تحاول إبراز الأعمال الفنية العربية بصورة أكبر من نظيرتها المصرية .

وقال إن المنصات العربية تقدم دائما مسلسلات يمكن أن تشاهدها الأسرة المصرية سواء شاهد أو واتش أت ، لكن يوجد غياب تام للمسلسلات الدينية والوطنية ، مثلما نشاهد مؤخرا مسلسلات كثيرة تحمل طابع الاثارة والرعب والتشويق .

وأوضح الحجار أننا نتمنى أن نرى أيضا مسلسلات ترسخ للقضايا الوطنية مثل حرب أكتوبر والجندي المصري المحارب، مضيفا: “يجب أن تعود هذه النوعيات الدرامية للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية كذلك” .