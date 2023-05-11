«المنصات الرقمية» تجذب المشاهدين بأعمالها الدرامية خلال 2023

يعرض للجمهور خلال أيام قليلة أجزاء جديدة لمسلسلات مختلفة عبر بعض المنصات الرقمية الحديثة التي تشهد أقبالا من المشاهدين على مختلف أعمالها الدرامية المعروضة على شاشتها خلال العام 2023 .

حيث يطرح الأيام القادمة الجزء الرابع لمسلسل اللعبة بطولة ” شيكو” و” هشام ماجد” و” عارفة عبد الرسول بعد تحقيق أجزائه الثلاثة السابقة مشاهدات كبيرة بمنصة شاهد الرقمية .

كما يعرض الجزء الثاني لمسلسل ” ريفيو” بطولة صدقي صخر وأمير عيد بعد تحقيق الجزء الأول للعمل نجاحا كبيرا ، وكذلك مسلسل ” البيت بيتي ” الذي قام ببطولته الجزء الأول النجمان مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز ولاقى نجاحا جيدا .

أحمد النجار : يرجع ذلك لتأثر الدراما المصرية السنين الأخيرة بنظيرتها التركية

يرى الناقد الفني أحمد النجار أن الجمهور أصبح معتادا على تقديم أجزاء ثانية وثالثة لمسلسلات مختلفة مثل وبينا ميعاد وأبو العروسة وحكايتي والا انا ومسلسلات التي عرضت ب8 حلقات قبل موسم شهر رمضان 2023 وغيرها ، لذلك الجمهور أصبح مؤهلا لعرض أجزاء جديدة ، لاسيما لو احتوى الجزء الجديد للمسلسل على خيوط درامية مختلفة .

أضاف أن ذلك يرجع لتأثر الدراما المصرية السنين الأخيرة بنظيرتها التركية التي تقدم مسلسلاتها على 80 حلقة تقريبا وأكثر ، وكذلك المسلسلات الهندية التي تعرض بحلقات كثيرة.

أحمد سعد الدين : هذه المسلسلات تقدم في 30 حلقة كأجزاء متتالية مثل اللعبة

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسلات المنصات الرقمية مثل البيت بيتي واللعبة وكذللك مسلسل اللعبة ومسلسل ريفيو تقدم في الأساس على أنها أجزاء مختلفة وحينما يتم تحقيق الجزء الأول منها نجاحا يتم طرح الجزء الجديد لهذه الأعمال الفنية الدرامية .

قدري الحجار : مسلسل ” اللعبة” حقق نجاحا حقيقيا لذلك يتم تقديم أكثر من جزء له

أعرب الناقد الفني قدري الحجار أن مسلسلات الأجزاء تعتبر فكرة جديدة على الدراما المصرية منذ تقديم مسلسلات ” رأفت الهجان” و” ليالي الحلمية ” وجذبت عدد كبير من الجمهور لها بمصر والوطن العربي في ذلك الوقت ، لاسيما أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة كان يملك أدوات رائعة في سرد الدراما وكذلك الراحل صلاح مرسي الرائع الذي قدم رائعة رأفت الهجان .