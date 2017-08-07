المنشطات تكشف المهمة الجديدة لمنظمة نادو

على المصرى قال أسامة غنيم، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للكشف عن المنشطات "نادو"، إن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، كلف المنظمة بالكشف عن المنشطات في بطولة العالم للرجال تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر، وتقام في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. وأضاف



على المصرى

قال أسامة غنيم، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للكشف عن المنشطات “نادو”، إن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، كلف المنظمة بالكشف عن المنشطات في بطولة العالم للرجال تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر، وتقام في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وأضاف غنيم أن المنظمة ستشارك بدور بارز في بطولة العالم للكرة الطائرة، مشيرا إلى تلقي خطاب من الاتحاد الدولي طالب بسحب عينات من اللاعبين المشاركين، ولم يتم حتى الآن تحديد العينات المطلوبة، وأدوار البطولة التي سيتم سحب العينات خلالها”.

ولفت إلى أن الغرف المجهزة لسحب العينات باستاد القاهرة، هي نفس الغرف التي تم استخدامها في بطولة إفريقيا لكرة اليد 2016، وبطولة العالم للسلة للناشئين، الشهر الماضي.

ويشارك في هذه البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات مصر وبولندا واليابان والبرازيل وكوبا والمكسيك، بينما تضم الثانية منتخبات تركيا وروسيا والأرجنتين والجزائر والصين وإيران.