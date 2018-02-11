المنشاوي: لدينا مشكلة في إمكانيات صناعة التونة بمصر

- 14 مليون جنيه حجم تكلفة المشروع.. وبدأنا التعاقد مع دول عربيةهبة حامد:قال المهندس هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع سمر مون، منتج أول علبة تونة معلبة مصريًا بنسبة 100%: إن حجم استثمارات المشروع بلغت 14 مليون جنيه، موضحًا أن التكلفة الأساسية لتصنيع علب التونة كاملة لا يقل دوليًا عن 80 مليون ج

– 14 مليون جنيه حجم تكلفة المشروع.. وبدأنا التعاقد مع دول عربية

هبة حامد:



قال المهندس هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع سمر مون، منتج أول علبة تونة معلبة مصريًا بنسبة 100%: إن حجم استثمارات المشروع بلغت 14 مليون جنيه، موضحًا أن التكلفة الأساسية لتصنيع علب التونة كاملة لا يقل دوليًا عن 80 مليون جنيه في أي دولة، إلا أنه بسبب ضعف الإمكانيات وماكينات التصنيع لجأ المصنع لخفض التكلفة لتصل إلى 14 مليون جنيه معتمدًا على تنفيذ بعض المراحل يدويًا.

وأوضح المنشاوي أن هناك 34 خطوة تمر بها صناعة علب التونة، وأن المصنع اعتمد على استكمال 8 خطوات منها يدويًا منها خطوات التعبئة، وتقفيل العلب الصفيح، وتفريغ الهواء، مشيرًا إلى أن تكلفة الماكينات الخاصة باستكمال هذه المراحل مرتفعة، وأنه من الضروري أن تقدم الحكومة الدعم لاستمرار توافر منتج مصري في السوق.

وانتقد المنشاوي ما أسماه “بيروقراطية” البنوك في التعامل مع المستثمرين، قائلًا: “هناك عمليات روتينية تتبعها البنوك لإقراض المستثمرين، فالتكلفة الفعلية لانتاج علبة التونة محليا بشكل كامل في أي دولة تتجاوز الـ80 مليونا، وحاولنا تقليل التكلفة قدر المستطاع، والاعتماد على استكمال بعض المراحل يدويًا، لتصل التكلفة في النهائية للمشروع لدينا إلى 14 مليون جنيه، إلا أنه لاستكمال عملية إنتاج منتج معبأ مصريا بنسبة 100% فلابد من توفير الإمكانيات اللازمة واتجاه الحكومة لتقديم الدعم الحقيقي، فماكينة التعبئة وحدها تبلغ تكلفتها 16 مليون جنيه، لذلك استبدلناها مؤقتًا بالتنفيذ اليدوية”.

وأشار المنشاوي إلى أن علبة التونة المتوافرة حاليًا مصنعة مصريا بنسبة 100% بداية من عملية صيد سمك التونة والمسمى بـسمك “الزعنفة الصفراء” والمتواجد لمدة 4 أشهر في البحر المتوسط، وحتى عملية التغليف.

ولفت إلى تعاقد عدد من الدول العربية على المنتج المصري منها ليبيا والسعودية والكويت، فضلًا عن التعاقدات محلية لمدة 3 سنوات مقبلة بتكلفة 100 ألف جنيه لمنافذ البيع.

كان الدكتور صبحي السحيمي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، أكد أن العمل على تطوير وإنتاج هذا المنتج استمر لأكثر من عام من خلال التجارب العلمية والبحثية في معامل قسم تكنولوجيا الأغذية بمدينة الأبحاث ومصانع الشركة حتى تم التوصل إلى المنتج النهائي بالمواصفات العالمية وبجودة عالية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول توقيع بروتوكول تعاون بين المدينة ومصنع سمرمون مجال تصنيع الأسماك لتطوير وتصنيع التونة المصرية، وذلك في إطار التعاون العلمي بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والصناعة للتوصل لأنسب طرق للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتقدم بالعملية البحثية لخدمة التنمية المستدامة.