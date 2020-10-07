المنشأ الأوروبى يدفع كيا سبورتاج وهيونداى توسان لصدارة الطرازات الكورية فى مصر

أسهم تمتع كل من كيا سبورتاج وهيونداى توسان بالاعفاءات الجمركية الكاملة بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باعتبارهما طرازين أوربيين المنشأ؛ فى تصدرهما لقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

باعت كيا سبورتاج 3141 وحدة خلال أول 7 أشهر من العام الحالى مقابل 2356 وحدة بنفس الفترة من العام السابق لتتصدر قائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر، فيما حلت هيونداى توسان فى المرتبة الثانية بواقع 3 آلاف وحدة مقابل 3597 وحدة.

ومنذ بداية 2019 تتمتع السيارتان بالاعفاءات الجمركية الكاملة على الطرازات أوروبية المنشأ؛ على نحو عزز فرص هذه السيارات فى تحسين مبيعاتها بالسوق المصرية؛ على حساب السيارات القادمة من دول لا ترتبط مصر معها باتفاقيات معاملة تجارية تفضيلية، كما جاءت هذه الاعفاءات على حساب السيارات المجمعة محليا والتى تدفع رسومًا جمركية؛ وإن كانت مخفضة على مكونات الانتاج المستوردة..

وحلت «هيونداى النترا اتش دى» المجمعة محليًا فى المركز الثالث بمبيعات 2477 وحدة فى أول 7 أشهر من العام الحالى مقابل 2403 وحدات فى نفس الفترة من 2019، وتبعتها النترا إيه دى بواقع 1786 وحدة.

أما هيونداى أكسنت HCI فجاءت فى المركز الخامس بعد بيعها 551 وحدة مقابل 393 وحدة، وتبعتها هيونداى كريتا ببيعها 150 وحدة مقابل 283 وحدة، وكيا ريو بواقع 117 وحدة بدلًا من 56، وكيا بيجاس بواقع 101 سيارة مقابل 546 وحدة.

وباعت النسخة المحلية من كيا سورنتو(3500 سى سي) 94 وحدة بنهاية يوليو السابق مقابل 118 وحدة، لتحل فى المركز العاشر، وتبعتها فئة أخرى من نفس النسخة (2400 سى سي) بواقع 18 وحدة بدلًا من 65، ثم كيا اوبتيما بـ 10 سيارات، وكيا كارنيفال بواقع 6 وحدات، ثم النسخة المستوردة من سورنتوا بواقع 3 سيارات، وهيونداى أكسنتر ار بى بسيارتين، وباعت هيونداى سوناتا وهيونداى كونا سيارة واحدة لكل منهما.