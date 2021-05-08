«المنشآت والمطاعم السياحية» تحذر من عدم الالتزام بمواعيد الغلق أو الإجراءات الوقائية والاحترازية

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على ضرورة التزام كافة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بالمواعيد الجديدة للعمل والمعلنة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 933 لسنة 2021، بإغلاق جميع المنشآت السياحية من مطاعم ومحال وكافيهات ونوادى وملاهى ليلية، من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل فقط بعد التاسعة مساء على نشاط توصيل الطلبات، دون الجلوس بالمكان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

وحذر رئيس الغرفة المنشآت من مخالفة هذا القرار والذى حدد مدة تنفيذ هذه المواعيد الإستثنائية من يوم الخميس 6 مايو والعمل بها حتى نهاية يوم 21 مايو الجارى، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مغلظة يتم توقيعها على المنشآت المخالفة، وفقاً للخطاب الذى تلقته الغرفة من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأشار عادل المصرى، إلى أن الخطاب الذى أرسله السيد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، قد أكد على قيام الوزارة بتشكيل لجان سرية للتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الإغلاق، وكذلك الالتزام بتطبيق كافة الضوابط والقواعد والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى موجته الثالثة.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أهمية تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، والذى تضمن أيضاً حظر إقامة جميع الفعاليات والاحتفالات والمناسبات الفنية أو الثقافية، أو تقديم فقرة موسيقية تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.

وكذلك إيقاف جميع تصاريح الفقرات الموسيقية المقدمة للمحال السياحية، مع استمرار غلق صالات الديسكو ومسارح المنوعات، وكذلك حظر تقديم الشيشة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المعلن عنها”.

وقال عادل المصرى أن هذه الإجراءات سوف تصب فى صالح القطاع السياحى فور انتهاءها، معربا عن أمله فى التزام المنشآت السياحية بما ورد فى خطاب الوزارة، استعدادا لانطلاقة قوية فى القريب العاجل بإذن الله، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سوف تطبق فى الفترة الاستثنائية من 6 إلى 21 مايو الجارى.