المنشآت الفندقية توضح حقيقة إجبار عامل على الاستقالة في أسوان

نفت غرفة المنشآت الفندقية صحة ما تردد بشأن إجبار عامل في حد الفنادق العائمة بمحافظة أسوان علي الاستقالة.



وأوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذا العامل طباخًا علي أحد الفنادق العائمة وقام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته الأربعاء الماضي بمحض إرادته ولم يُجبر علي الاستقالة كما أشيع وحصل علي جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة.

وأكد أن الشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ علي مصلحة موظفيها.

التأكيد على مصلحة العاملين



ومن جانبه أشار اعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، إلي أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة.

وأكد أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

تعقيم فنادق خليج مكادي

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ومن ناحية أخرى قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي بمحافظة الغردقة، مشيرا إلي أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.