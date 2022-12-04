المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تحصل على دعم بقيمة 3 مليارات ريال

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي أعماله اليوم الأحد، بتوفيره دعماً لهذه المنشآت قدره 3 مليارات ريال، من خلال 15 اتفاقية تعاون مع المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.

البنك سيباشر نشاطه بـ6 منتجات تمويلية، تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل السريع للمنشآت متناهية الصغر، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان توفر حلول وخدمات الدفع التي تمكّن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية وفق خيارات سداد مرنة، كما ورد في البيان الصادر عن البنك.

برامج حكومية

تسعى السعودية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة للقطاع، بموازاة توفير المصارف لحلول ومنتجات تمويلية.

مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت، نوّه بأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة “يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على منتجات التمويل، وتمّ تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم احتياجات القطاع، بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب كافة المبادرات”.

أنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شهر فبراير من العام الماضي، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي، وهو تابع لصندوق التنمية الوطني.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية لا يقتصر على الجهات الحكومية، حيث أطلقت “أرامكو” ضمن هذا الإطار، منتصف شهر أكتوبر الماضي، برنامج “تليد” بقيمة 3 مليارات ريال، والذي يهدف لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال خمسة صناديق بالتعاون مع القطاع الخاص.