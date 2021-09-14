المنشآت السياحية: %60 من العاملين حصلوا على لقاح كورونا خلال 5 أشهر

من المقرر عقد لقاء بين خبراء من وزارة المالية والعاملين بالمنشآت السياحية لشرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه من المقرر فتح باب التسجيل للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الجارى، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من %60 من العاملين فى المطاعم والمحال السياحية فى العديد من المحافظات.

ولفت المصرى لـ«المال»، إلى أن حملة التطعيم بدأت فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء كمرحلة أولى لما لهما من أولوية، مشيراً إلى أن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ تم تطعيم %100 من العاملين فيهما.

ونوه رئيس الغرفة بأهمية حصول العاملين بالقطاع السياحى على التطعيم ضد كورونا، مع التزام المنشآت والمطاعم السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لأن ذلك سيسهم فى زيادة حجم الإقبال عليهم من قبل الزوار.

وكانت الغرفة قد طالبت أعضاءها خلال شهر أبريل الماضى، بسرعة تسجيل عمالها بموقع وزارة الصحة والسكان لتحصينهم ضد فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، قال المصرى إنه من المقرر عقد لقاء بين خبراء من وزارة المالية والعاملين بالمنشآت السياحية لشرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والرد على استفساراتهم وذلك خلال شهر سبتمبر الجارى.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قد أطلقت حملة إعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، استمرت على مدار شهرين ونصف، تحت شعار «فى مصر الرقمية …فواتيرك إلكترونية».

ويعد أبرز تسهيلات الفاتورة للشركات هو تسريع إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وعدم وجود التقدير الجزافى للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب، كما أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل اجراءات الفحص الدورى والذى سيتم مستقبلا عن بعد.

كما ستساهم الفاتورة الإلكترونية فى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها، وتضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، بالإضافة إلى أنها تساعد على القضاء على الشركات الوهمية.