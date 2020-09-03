«المنسوجات» يتصدر القطاعات النشطة بالبورصة هذا الأسبوع

استحوذت الأسهم على 74.2% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة

تصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة قائمة القطاعات النشطة بالبورصة من حيث قيم التداول – بدون الصفقات بتداولات قدرها 1.1 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه أن قطاع العقارات قد جاء في المركز الثاني بقيمة مليار جنيه تقريباً.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قطاع المرافق تزيل القائمة بحصة أقل من 1%، وزادت قيم تداولات البورصة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتسجل 11.3 مليار جنيه هذا الأسبوع مقابل 9.9 مليار جنيه.

واستحوذت الأسهم على 74.2% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التدوال للسندات 25.7%.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 283.8 مليون جنيه الأسبوع الحالي، بينما العرب فضلوا الشراء بقيمة 39.2 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر egx30الرئيسي بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6% إلى 1849 نقطة ومؤشر egx100ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 2748 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وصعود رأسمالها السوقى بقيمة 600 مليون جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.78% إلى 1849 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44 % إلى 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 189، بينما هبط 85، وبقى 26 دون تغير.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 600 مليون جنيه تقريبًا ليغلق عند 627.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 626.7 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.