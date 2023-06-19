«المنتور» تطلق دورة عن الزواج والطلاق بالتعاون مع نهاد أبو القمصان

أعلنت منصة المنتور almentor، لحلول التعلم عبر الإنترنت، عن إطلاق الدورة الأولى من نوعھا في العالم العربي “الزواج والطلاق في القانون” والتي تقدمھا المحامیة المصرية نھاد أبو القمصان.

تھدف ھذه الدورة لسد الفجوة المعرفیة حول قوانین الزواج والطلاق، والحقوق والمسؤولیات، التي تؤدي في كثیر من الأحیان إلى المشكلات والنزاعات.

تغطي الدورة المبادئ العامة لقوانین الزواج والطلاق المعمول بھا في مصر ودول عربیة أخرى، مع اختلافات طفیفة إلى جانب نصائح قیمة حول بناء، والحفاظ على زواج ناجح، مع توضیح لأفراد المجتمع حول آثار ونتائج الطلاق والانفصال.

یمكن للمتعلمین الوصول إلى ھذا الدورة ومكتبة متنوعة تتضمن أكثر من 800 دورة عبر اشتراك شھري أو سنوي على المنتور، ممایتیح لھم فرصًا غیر محدودة للتعلم في مجالات متنوعة مثل الصحة، العلوم الإنسانیة، التكنولوجیا، ریادة الأعمال، وغیرھا من الموضوعات.