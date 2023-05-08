«المنتور» تطلق دورة تدريبية «سنة أولى شغل» لمساعدة الخريجين الجدد فى سوق العمل

أعلنت شركة المنتور “almentor.net”، لخدمات التعلم عبر الإنترنت في العالم العربي، عن إطلاق أحدث دوراتها التدريبية “سنة أولى شغل”.

تم تصميم الدورة لمساعدة الخريجين الجدد، والمبتدئين في سوق العمل على بدء حياتهم المهنية عن طريق توجيههم خلال عملية البحث عن وظيفة، وتحضيرهم للمقابلات الوظيفية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في أول وظيفة لهم.

ويتزامن موعد إطلاق الدورة في الأول من مايو مع فترة الامتحانات، مما يوفر فرصة ممتازة لطلاب السنة النهائية للتحضير لحياتهم المهنية المستقبلية.

وتركز الدورة على موضوعات تتعلق بمكان العمل، بما في ذلك الأخلاق المهنية للموظف، وكيفية التعامل مع شخصيات الموظفين المختلفة، والتحضير للاجتماعات، والتعامل مع العلاقات المهنية مع المديرين، ما يجعلها مثالية للخريجين الجدد، وطلاب الجامعات، والباحثين عن وظائف، والموظفين الجدد.

وتعد “سنة أولى شغل” أول دورة تدريبية عبر الإنترنت باللغة العربية للموظفين المبتدئين والخريجين الجدد، وتقدم تجربة تعليمية فريدة مع مشاهد درامية وكوميدية واقعية. تحكي هذه الدورة عن شخصية سُمعا، والذي يأخذ المتعلمين في رحلة للحصول على وظيفة في شركة عالمية. يتم تدريس الدورة من قبل خمسة خبراء مشهورين في مجالاتهم.

سيناقش مروان علي ونديم بركات كيفية التجهيز والحصول على مقابلة العمل في الوحدة الأولى.

ستغطي الوحدة الثانية الآداب الخاصة بالاجتماع مع رباب يسري.

تناقش رانيا أبو رابية أخلاقيات العمل والاتصال مع البيئة الخاصة به في الوحدة الثالثة.

يتم تغطية المهارات الإدارية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة المنتور، إيهاب فكري، في الوحدة الرابعة.

“نحن متحمسون لإطلاق سنة أولى شغل، أكبر وأقوى دورة تدريبية على الإنترنت باللغة العربية” نقلًا عن إيهاب فكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع المنتور. وقد أضاف “ستفتح دورتنا أبواب التوظيف للخريجين الجدد في الشركات الدولية رفيعة المستوى”.

يمكن للمتعلمين الوصول إلى الدورة باشتراك شهري أو سنوي على المنصة، والذي يشمل الوصول غير المحدود إلى مكتبة تضم أكثر من 800 دورة في مواضيع متنوعة مثل الصحة، والعلوم الإنسانية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وإدارة الأعمال، ونمط الحياة الصحي، والدراما، والرياضة، والاتصال المؤسسي، والإعلام الرقمي.