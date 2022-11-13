«المنتور» تطلق برامج تدريبية للترقى الوظيفى داخل الشركات

أطلقت شركة “المنتور” نظام تعليم إلكترونيًا متكاملًا عن بُعد خلال أكتوبر الماضي، يشمل حزمة برامج تدريبية للعاملين داخل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن منصة “المنتور فور بيزنس”، بهدف مساعدتهم على تنمية مهاراتهم لتمكنهم من الترقي الوظيفي.

قالت سالي متولي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بـ«المنتور»، إن المنصة تستهدف زيادة عدد الكيانات المستفيدة من البرامج التدريبية إلى 200 شركة بنهاية العام الحالي، مقابل 40 حاليًا، تتنوع بين مؤسسات عامة وخاصة وأخرى غير هادفة للربح.

وأضافت فى تصريحات لـ”المال” أن «المنتور» تعتزم أيضًا التعاقد مع إحدى الكيانات التي رفضت الكشف عن هويتها للوصول إلى 1000 شركة خلال 5 أعوام.

وأوضحت سالي متولي أن «المنتور فور بيزنس» تضم 750 برنامجًا تدريبيًا متوافرًا بأكثر من لغة، مقدرة عدد الشركات التى يعمل بها 100 موظف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا بنحو 4 ملايين.

ولفتت إلى أن المنتور فور بيزنس تمتلك قاعدة عملاء كبيرة بالسوق المحلية، منها بنكا الطعام المصري، والغذاء، والبنك الأهلي ومجموعة جي بي أوتو غبور للسيارات، مبينة أن هذه الدورات متاحة فى 3 دول هي مصر والسعودية والإمارات .

يذكر أن منصة “المنتور فور بيزنس” أُطلقت رسميًا عام 2019، بهدف تقديم برامج تدريبية لموظفي الشركات، بينما تم تفعيل نظام التعليم عن بُعد الجديد في أكتوبر الماضي، والذي من خلاله توفر الشركة للعاملين بها برامج ومسارات تدريبية خاصة، إضافة إلي إتاحة تقديم تقارير عن أدائهم بها بشكل منفصل.

يشار إلى أن “المنتور” تأسست عام 2016، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تقدم مقاطع الفيديو التعليمية وتنمية مهارات الأفراد باللغتين العربية والإنجليزية.