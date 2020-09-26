المنتصر بالله.. الكوميديان السابع الذي غيبته جلطة المخ عن التمثيل.. يرحل اليوم في هدوء

فوجئ الجمهور والوسط الفني اليوم السبت بخبر وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر يناهز 70 عاما، بعد أن كانت إصابته بجلطة المخ سببا فى ابتعاده عن التمثيل 12 عاما، وقام المنتصر بالله طوال مسيرته الفنية التى تجاوزت العشرون عاما بتمثيل عشرات الأداور فى السينما والمسرح والتليفزيون، وكانت بدايته بعد حصوله على بكلوريوس الفنون المسرحية عام 1969 ، مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970 .

المنتصر بالله.. مسيرة حاشدة من الأعمال والشخصيات الكوميدية

ولد المنتصر بالله في القاهرة يوم 21 فبراير 1950 ، وحصل على ماجستير الفنون المسرحية عام 1977 ، ودخل البيوت المصرية من خلال المسلسلات التليفزيونية ، من خلال مسلسلات منها « أبناء ولكن » ، و « أبناء المنيرة » ، و « أنا وانت وبابا فى المشمش » ز « أرابيسك » و « شارع المواردي » و « آن الآوان » .

كما استطاع أن يقدم أدوارا شهيرة بالعديد من المسرحيات وكان اشهرها شلولو في مسرحية « شارع محمد على » وهو الدور الذي حفر له مكانة كبيرة فى قلوب الجهور ليس فقط لمشاركته التمثيل مع العديد من الفنانين الكبار ومنهم فريد شوقي وشيريهان ووحيد سيف ، وإنما أيضا لإتقانه دور المغني الذي لا يجيد الغناء ولا يتواني في إضحاك الجمهور فى كل مرة بالسخرية على نفسه أو على الاخرين ، كما قدم شخصات كوميدية أخري شهيرة بمسرحيات أخري منها « علشان خاطر عيونك » و « العالمة باشا » و « حضرات السادة العيال » .

ولم تقل قيمة المنتصر بالله في السينما عن التليفزيون فقدم العديد من الأدوار الكوميدية ومن اهم هذه الأفلام « تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب » .

المنتصر بالله بين العمل والتعب

أصيب المنتصر بالله بـ جلطة المخ في 2008 تسببت فى إبتعاده عن الفن لعامين ، ثم عاد لفترة قصيرة ولكن المرض كان مؤثرا على صحته ، وقدم عمل دورين واحد كضيف شرف فى مسلسل « راجل وست ستات » والثاني دور في مسلسل أذاعي وهو « عوام على بر الهوي » .

6 كوميديانات أصيبوا بجلطات المخ

لم يكن المنتصر بالله هو الفنان المصري الاول الذي يؤثر إصابته بـ جلطة المخ على عمله وعلى تواجده على الساحة الفنية فهناك 6 كوميديانات آخرون أصيبوا بجلطات على مدار السنوات الماضية .

طلعت زكريا واحد من الفنانين المصريين الذين عانوا من الجلطة ولكنه حاول مقاومتها وعاد للعمل ورغم أن صحته كان يظهر عليها الإعياء وتوفي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ . سيد زيان

ثاني الكوميديانات كان سعيد صالح والذي أصيب بـ جلطة المخ وتوفي على آثرها بإحدي المستشفيات ، وثالث اشهر الكومديانات في المسرح كان الراحل سيد زيان ، والذي ظل لأكثر من 13 عاما بعيدا عن التمثيل لإصابته بجلطة وتوفي وهو بعيدا عن الوسط الفني .

رغم إصابة الفنان حسن مصطفي بالعديد من الأمراض كالقلب والسكر إلا أن إصابته بـ جلطة المخ هى التي كان سببا في وفاته ، كما أنها كانت السبب في وفاة الكوميديان الراحل يونس شلبي والذي يظل لبضعة سنوات يعاني من مضاعفاتها قبل وفاته . جورج سيدهم

ولكن أشهر الفنانين الذين أصيبوا بجلطة لسنوات طويلة جدا كان جورج سيدهم والذي ظل لعشرون عاما تقريبا مصاب بشلل بسبب جلطة فى المخ ابعدته عن التمثيل ، وتوفي هذا العام هو الآخر .