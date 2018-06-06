المنتزه للسياحة تلقى الكرة فى ملعب الديار القطرية لتنمية 300 ألف متر بشرم الشيخ

المخزنجى: طلبنا برنامجًا زمنيًّا جديدًا يتضمن عقوبات حال عدم التزام الأخيرة أحمد عاشورألقت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار الكرة فى ملعب شركة الديار القطرية لحسم أزمة تعثر مشروع الأخيرة لتنمية نحو 300 ألف متر مربع فى شرم الشيخ، بعد أن تخلفت عن البرنامج الزمنى المحدد لاستغلال الأراضى.

المخزنجى: طلبنا برنامجًا زمنيًّا جديدًا يتضمن عقوبات حال عدم التزام الأخيرة

أحمد عاشور





ألقت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار الكرة فى ملعب شركة الديار القطرية لحسم أزمة تعثر مشروع الأخيرة لتنمية نحو 300 ألف متر مربع فى شرم الشيخ، بعد أن تخلفت عن البرنامج الزمنى المحدد لاستغلال الأراضى.

قال اللواء أحمد المخزنجى، رئيس مجلس إدارة «المنتزه»، لـ«المال»، إن شركته، التى تعاقدت مع «الديار» على تطوير الأرض، وافقت من حيث المبدأ على منح الشركة القطرية مهلة جديدة لتنمية الأراضى، وفقًا للبرنامج الزمنى الذى تحدده بشرط التزام بالتنفيذ.

وأضاف أنه فى حال الاتفاق على برنامج جديد سيتم إجراء مراجعة ربع سنوية له، وفى حال ثبوت عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات والغرامات عليها.

وأكد أنه لا يزال فى انتظار الحصول على رد من الشركة القطرية على عرضها لاستكمال المشروع، قائلًا : «الكرة الآن فى ملعب الديار» وأتمنى أن تبدأ الشركة ضخ استثمارات جديدة وتنمية الأرض.

وسبق أن طلبت «الديار» العام الماضى، مهلة عاما لاستكمال مشروعها فى شرم الشيخ الذى حصلت عليه منذ عام 2006 مشيرة إلى أنها عجزت عن استكمال مشروعها نتيجة الظروف التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

ومشروع «الديار» فى شرم الشيخ، ليس الوحيد لها الذى يواجه مشكلات، فقد أوقفت الشركة العام الماضى مشروع «سيتى جيت» العقارى بالقاهرة الجديدة، بدعوى أن الأهالى قاموا بالتعدى على الأراضى المخصصة له.

وتعمل «الديار» أيضا على استكمال الدراسات الخاصة باستغلال أكبر مشروع لها فى محافظة البحر الأحمر، على مساحة 29 مليون متر مربع، وحتى الآن لايوجد جدول زمنى واضح للتنفيذ.

وتأسست «المنتزه» فى 9 فبراير 1982 وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته، ويتوزع هيكل مساهمتها بواقع %50 للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» و%24 للبنك الأهلى المصرى و%25 لصندوق العاملين بالبنك الأهلى و%1 مساهمة صندوق العاملين ببنك الإسكندرية.